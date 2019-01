Ein Wochenende auf der Rennstrecke ist für Familien nach wie vor ein ganz besonderes Erlebnis. Es bietet sportliche Hochspannung für die Eltern und Abenteuer für die Kinder. Damit das Event auch leistbar ist, bieten die Veranstalter von Formel 1 & Co preiswerte Kindertickets an.

Kindertickets für die Rennen der Formel 1

Die Königsklasse des Motorsports lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher an, darunter auch zahlreiche Familien. Die Preisgestaltung der Eintrittskarten ist dabei von Rennstrecke zu Rennstrecke und Land zu Land unterschiedlich, auch bei den Tickets für die kleinsten Fans. Je nach Alter, Sitzplatzkategorie und Event ist vom vollkommen kostenlosen Ticket bis zum über die Hälfte reduzierten Preis alles dabei. Erworben werden können die Kindertickets im regulären Vorverkauf und - falls vorab nicht ausverkauft - auch direkt am Renntag selbst. Tickets für Kinder sind dabei natürlich stets immer nur in Verbindung mit einem Erwachsenenticket zu haben, ein Besuch der Rennstrecke ohne Aufsichtsperson ist nicht erlaubt. Damit das Rennwochenende in der Formel 1 auch wirklich für die ganze Familie ein voller Erfolg wird, ist vorab ein bisschen Recherche empfehlenswert. So bietet beispielsweise der Hockenheimring zum Grand Prix von Deutschland in der Kategorie 1, mit den besten Sitzplätzen der Strecke, keine ermäßigten Kinder- und Jugendtickets an. Auf allen anderen Tribünen ist es aber der Fall. Je nach Alter des Kindes gibt es für den Nachwuchs eigene Sitzplätze oder sie nehmen auf dem Schoss der Eltern Platz.

Kindertickets für den MotoGP

Motorsport ist weit mehr als nur die Formel 1! In der MotoGP messen sich die besten Motorradfahrer der Welt. Zwischen 150.000 und 200.000 begeisterte Zuschauer sind in der Regel bei den Rennen in Europa live mit dabei. Diese finden unter anderem im österreichischen Spielberg, im französischen Le Mans und am Sachsenring statt, die allesamt auch im Rennkalender des MotoGP 2019 wieder dabei sein werden. Neben Karten für das gesamte dreitägige Rennwochenende sind auch Tagestickets für Freitag, Samstag oder Sonntag erhältlich. Gleiches gilt für die kostenlosen oder ermäßigten Tickets für Kinder. Am Renntag darf der Ausweis des Kindes nicht vergessen werden, um das Alter zu bestätigen und in den vollen Genuss der Vorzüge eines Kinder- oder Jugendtickets zu kommen. Wie bei der Formel 1 sind auch bei den Rennen der MotoGP auf vielen Strecken nicht alle Tribünen und Ticketkategorien bei den Vergünstigungen für junge Zuseher dabei. Beim Vorverkauf online sind die kinderfreundlichen Tribünen gut gekennzeichnet und mit nur wenigen Mausklicks bestellbar.

Tipps für ein Motorsport-Event mit Kindern

Egal ob Formel 1, MotoGP oder ein anderes Motorsport-Event - neben dem Sichern von günstigen Kindertickets gibt es auch einige weitere Punkte zu beachten, damit das Rennen ein Spaß für die ganze Familie wird. Für die Kleinen sollte auf jeden Fall ein Gehörschutz eingepackt werden, um sie vor den lauten Motorengeräuschen zu schützen. Zudem eignen sich Sitzplätze deutlich besser als Stehplätze, um als Familie das Rennen zu beobachten. Sie garantieren gute Sicht für alle. Aber Achtung: Stehplätze sind für Kinder häufig komplett kostenlos, während für Sitzplätze ein ermäßigtes Kinderticket erworben werden muss. Doch egal von wo aus man die Fahrer bei ihren schnellen Runden beobachtet, es ist immer ein unvergessliches Erlebnis.