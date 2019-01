Winterreifen sind für sicheres Fahren das A und O, sie gehören spätestens Ende Oktober ans Auto. Wer länger wartet, riskiert nicht nur ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg, sondern erhöht auch die Unfallgefahr. Schneeschauer kommen trotz Wetterprognose meist überraschend und die Bezeichnung "Blitzeis" spricht für sich. Neu in diesem Jahr ist, dass M+S-Reifen nicht mehr ausreichen. Beim Kauf neuer Winterreifen ist daher unbedingt darauf zu achten, dass sie das Alpine-Symbol tragen; solche Reifen haben ein strengeres Prüfverfahren durchlaufen.

Zwar sieht § 2 StVO die Winterreifenpflicht nur für Fahrzeuge und nicht für Anhänger vor, dennoch raten die Experten vom ADAC dringend dazu, auch den Anhänger mit einer wintertauglichen Bereifung auszustatten. Auf schneebedeckter, nasser oder vereister Fahrbahn ist das Fahren mit Anhänger sehr risikoreich, denn die Manövrierfähigkeit ist eingeschränkt und der Bremsweg erheblich verlängert. Münsteraner, die in den verbleibenden Wintermonaten noch gen Süden in den Skiurlaub fahren wollten, ist dringend anzuraten, sowohl das Zugfahrzeug als auch den Anhänger zum Transport der Sportausrüstung rechtzeitig auf Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Zu den notwendigen Vorbereitungen gehört es unter anderem, an Pkw und Anhänger Winterreifen anzubringen, sofern dies noch nicht geschehen ist, und eine für das Fahrzeugmodell geeignete Anhängerkupplung zu montieren. Im besten Fall unternimmt man eine Probefahrt, bevor man in den Urlaub startet.

Pkw-Besitzer sollten mit den Vorbereitungen nicht zu lange warten, denn eventuell ist vor Reiseantritt noch ein Werkstattbesuch für einen Rundum-Check erforderlich. Ein Fachmann wird den Zustand der Reifen prüfen - für besseren Grip sollte der Reifendruck nicht zu hoch sein -, gegebenenfalls Öl und Kühlflüssigkeit nachfüllen und die Bremsflüssigkeit auswechseln. Letzteres kann gerade im Winter lebenswichtig sein. Was man selbst tun kann: Frostschutzmittel ins Scheibenwischwasser geben, Eiskratzer, Schaufel, Enteiser und Starthilfekabel einpacken sowie den Erste-Hilfe-Koffer auf Vollständigkeit überprüfen und abgelaufene Teile ersetzen.

Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen nennt in einem Interview übrigens die wichtigsten Regeln, die fürs Fahren auf glatten Straßen gelten: im Zweifelsfall langsam fahren, ausreichend Abstand zum vorderen Fahrzeug halten, nie ruckartig bremsen oder lenken. Für die Fahrt mit einem Anhänger gelten sie umso mehr. Häkkinen weist übrigens ebenfalls darauf hin, wie wichtig gute, wintertaugliche Reifen sind.