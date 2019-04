Shanghai (dpa/tmn) - Mercedes schließt die Lücken im SUV-Spalier und bringt zwischen GLA und GLC den GLB in Stellung. Der Geländewagen aus der Kompaktklasse feiert seine Weltpremiere als Studie Concept GLB auf der Messe Auto Shanghai (18. bis 25. April).

Er soll zum Ende des Jahres in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Gezeichnet wie ein zu heiß gewaschener GLS, dehnt der GLB die Kompaktklasse-Plattform der Schwaben ein gutes Stück: So streckt sich der Wagen auf 4,63 Meter und der Radstand misst 2,83 Meter. Das schafft innen zum ersten Mal in einem Mercedes dieser Modellfamilie Platz für drei Sitzreihen, von denen die mittlere um 14 Zentimeter verschoben und die letzte im Wagenboden versenkt werden kann. Damit wird der GLB zugleich zum Konkurrenten für konventionelle Kompaktvans wie den Grand Tourer von BMW oder den Touran von VW.

Während Form und Format neu sind, ist die Technik bereits von A-Klasse und Co bekannt. Das gilt für das digitale Cockpit mit dem Bediensystem MBUX genauso wie für den Allradantrieb und die Motoren. Die Studie nutzt einen 2,0-Liter-Benziner mit 165 kW/224 PS und 350 Nm. In der Serie wird es aber auch schwächere Otto- und eine Reihe von Dieselmotoren geben.