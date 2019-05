München (dpa/tmn) - Manche Autofahrer wollen Hausmittel für die Autopflege nutzen. Auf ein selbst gemixtes Spüli-Wasser-Gemisch für die Wischwasseranlage verzichten Sparfüchse aber besser, rät Vincenzo Lucà vom Tüv Süd.

Denn das hat nicht die Reinigungswirkung der speziellen Sommerzusätze, die vor allem Insektenreste beseitigen sollen. Außerdem mag Lucà langfristig Schäden an den Scheibendichtungen sowie an den Polycarbonatabdeckungen der Scheinwerfer nicht ausschließen, falls diese auch an die Reinigungsanlage angeschlossen sind.

Lucà rät zu den regulären Konzentraten oder Fertigmischungen aus dem Autozubehör. Bei sehr hartem Wasser sollten Autofahrer entmineralisiertes Wasser nutzen, um die Anlage auf Dauer nicht zu verkalken. Liegen die Temperaturen konstant im Plusbereich, ist Zeit für einen Sommerzusatz im Wischwasserbehälter.

Autofahrer müssen das Wintermittel nicht erst extra leerspritzen, um nachzufüllen. «Eine leichte Vermischung macht nichts, zumal noch nicht so viele Insekten wie im Hochsommer unterwegs sind», so Lucà.