Viele Autofahrer denken nicht wirklich oft an sie, obwohl sie einen enormen Einfluss auf unsere Sicherheit im Straßenverkehr haben: Die Reifen. Wenn im Herbst oder Frühjahr jedoch eine Veränderung der Witterungsverhältnisse ansteht, kommt das Thema wieder auf die Agenda. Und mit ihm die Frage: Welche Reifen brauche ich überhaupt?

Die unterschiedlichen Reifentypen

Grundsätzlich gibt es viele Typen von Reifen. Für PKW-Fahrer ist der Reifenvergleich für diese drei besonders wichtig: Sommerreifen, Winterreifen und Ganzjahresreifen. Entsprechend ihrer Benennung zeichnen sich die verschiedenen Typen durch ihre spezielle Eignung für unterschiedliche Wetterbedingungen aus.

Sommerreifen werden aus einer härteren Gummimischung hergestellt und haben deshalb einen geringen Rollwiderstand. Winterreifen nennt man auch M+S-Reifen, abgeleitet vom englischen Mud and Snow für Matsch und Schnee. Ihre Gummimischung ist weicher, sie weisen größere Profilrillen und Stollenelemente auf. Ganzjahresreifen sind für die Nutzung im Sommer und im Winter geeignet. Ihr Einsatz ist jedoch auf gemäßigte Klimazonen beschränkt, da ihre Technologie auf einem Kompromiss basiert. Bei hohen Temperaturen oder bei intensivem Schneefall geraten sie oft an die Grenzen ihrer Funktionalität. Die Technologie der Reifen ist im stetigen Wandel, so gibt es immer wieder aktuelle News aus der Reifenwelt .

Faustregel: Von Ostern bis Oktober

Soviel zur Frage, zu welcher Jahreszeit welche Reifen auf die Felgen gehören. Bleibt die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den Wechsel. Es gibt in Deutschland keine gesetzlichen Vorschriften für diesen Zeitpunkt. Der Gesetzgeber verlangt lediglich, dass die Verkehrsteilnehmer Winterreifen bzw. der EU-Norm 92/93/EWG entsprechende Reifen benutzen, sobald die Umstände es erfordern, wenn Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte herrschen. Experten empfehlen, sich an der folgenden Faustregel zu orientieren: Von Ostern bis Oktober Sommerreifen, für die sonstige Zeit des Jahres Winterreifen.

Nicht vergessen: Profiltiefe checken!

Viele PKW-Besitzer haben einen doppelten Satz Räder, einen mit Winter- und einen mit Sommerbereifung, und lassen diesen turnusmäßig im Herbst und im Frühjahr austauschen. Damit ist man auf der sicheren Seite. Trotzdem sollten regelmäßig die Profiltiefen geprüft werden. Die Straßenverkehrsordnung schreibt eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern für alle PKW-Reifen vor. Dem ADAC ist das nicht genug . Der Verein empfiehlt Autofahrern zur eigenen Sicherheit bei Sommerreifen eine Mindestprofiltiefe von 3, bei Winterreifen sogar von 4 Millimetern. Ebenfalls ein Tipp des ADAC: Reifen sollten nicht länger als acht bis zehn Jahre im Einsatz sein. Selbst, wenn das Profil noch stimmt.