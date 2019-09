Smart mit neuem Design und reinem Stromantrieb

Zu erkennen ist die neue Generation der beiden Kleinwagen von außen an geänderten Leuchten in Front- und Heckschürze sowie einem neuen Kühlergrill. Innen gibt es ein modernisiertes Infotainment-System mit kabelloser Smartphone-Integration sowie ein paar zusätzliche Ablagen. Wann die überarbeiteten Modelle in den Handel kommen und was sie kosten sollen, ließ Smart noch offen.