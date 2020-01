Lokale KFZ-Werkstätten fördern und trotzdem Geld sparen

Siegeszug der Händler online und seine Folgen

In allen Lebensbereichen ist der Einkauf über das Internet zur vollwertigen Konkurrenz lokaler Geschäfte geworden. Der Kauf von Autoteilen aller gängigen Hersteller und Baureihen stellt keine Ausnahme dar. Über Plattformen wie https://www.autoparts24.eu kaufen immer mehr Kunden benötigte Ersatzteile, die Sie im Regelfall nicht selbst montieren können.

Den richtigen Partner für die Montage zu finden, kann unter Umständen schwierig werden. So ist es bei Vertragswerkstätten der großen Händler üblich, ausschließlich Originalteile der jeweiligen Marke zu verbauen. Alleine für die Garantie oder Gewährleistung gehen die Werkstätten keine Kompromisse ein. Der vorherige Teilekauf im Internet ist unter diesen Umständen nicht lohnenswert.

Die Alternative stellen freie Werkstätten dar. Diese sind häufiger bereit, mitgebrachte KFZ-Teile fachgerecht zu montieren. Leider ist dies bei modernen Fahrzeugen mit einem steigenden Anteil elektronischer Komponenten nicht mehr ohne Weiteres möglich. Vor dem Kauf neuer Autoteile ist deshalb abzuklären, wer diese genau montiert und was dies finanziell bedeutet.

Rechtzeitig Werkstätten der Region überprüfen

KFZ-Werkstätten und Vertragshändler sind ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaftslandschaft . Wie bei anderen Handwerkern erbringen die Unternehmen Ihre Dienstleistungen in jedem Fall lokal und können sich selten über eine schwache Auftragslage beklagen. Was den Kauf von Autoteilen vor der Montage anbelangt, gibt es allerdings unterschiedliche Strategien. Eine Nachfrage des Kunden lohnt, ob das Mitbringen von Teilen für die Montage möglich ist, schließlich dürfte die Werkstatt nicht auf die Rechnungsstellung für eine Montagearbeit alleine verzichten wollen.

Ein wichtiges Argument hierbei ist die Qualität der Teile. Wenn Sie günstig auf Teile in Originalqualität als Angebot aus dem Internet zugreifen, wird eine Vertragswerkstatt offen für die Montage sein. Eine Grauzone stellen Ident-Teile dar. Diese sind faktisch von gleicher Qualität wie Markenteile, tragen jedoch nicht die entsprechende Auszeichnung. Auf jeden Fall aufpassen sollten Fahrzeughalter bei billigen Teilen in minderer Qualität. Diese helfen zwar beim Sparen, wirken sich jedoch unmittelbar auf Sicherheit und Leistung Ihres Fahrzeugs aus. Dies gilt umso mehr, wenn es aus Kostengründen nicht zu einer fachgerechten Montage kommt.

Verschiedene Kriterien für die Werkstattwahl

Richtig sparen und trotzdem auf ein einwandfreies KFZ vertrauen lässt sich nur mit der richtigen Autowerkstatt . Im Idealfall klären Sie schon vor einem Schaden oder Defekt ab, welcher Betrieb in Ihrer Region eine Instandsetzung für Sie übernimmt. Sprechen Sie hier das Thema Autoteile offen an und zeigen Sie Ihre Bereitschaft, diese für eine Montage mitzubringen. Anhand der Reaktion der Werkstatt erkennen Sie schnell, ob diese zum verlässlichen Partner für Sie wird. Achtung: Manche Autofahrer neigen zum eigenen Tuning oder dem Austausch der Teile durch Freude und Bekannte aus dem KFZ-Bereich. Dies kann unter Umständen den TÜV-Stempel oder Versicherungsschutz kosten.