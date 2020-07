E-Autos in Münster finden vielerorts einen Anschluss

Hier ist es in Münster möglich, Strom zu tanken

An über zehn Standorten im Stadtgebiet können „E-Mobilisten“ in Münster Strom tanken.Typ2-Steckdosen mit 11 oder 22 kW sowie Schuko-Steckdosen mit 3 kW säumen die Stadt. Am Standort Kiesekamps Mühle 1 gibt es sogar 1 CHAdeMO-Steckdose mit 75 und eine CCS-Typ 2-Steckdose mit 150 kW. Eine detaillierte Liste der Stromtankstellen sowie eine Karte , die die Standorte zeigt, gibt es online – inkl. dem Hinweis, ob und inwiefern die Tankstelle aktuell verfügbar ist.

Das sind die Standorte in Münster:

Albersloher Weg 32, 48155 Münster: 2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Alter Steinweg 21, 48143 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Correnstr. 46, 48149 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Engelstr. 49, 48143 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Grevener Str. 61a, 48149 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Gustav-Stresemann-Weg 62, 48155 Münster: 2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen Hüfferstr. 33-35, 48149 Münster: 1 Typ2-(22 kW)-Steckdose, 1 Schuko-(3 kW)-Steckdose

1 Typ2-(22 kW)-Steckdose, 1 Schuko-(3 kW)-Steckdose Johann-Krane-Weg 18, 48149 Münster: 2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(22 kW)-Steckdosen Kiesekamps Mühle 1, 48155 Münster: 8 Typ2-(22 kW)-Steckdosen, 1 CHAdeMO-(75 kW)-Steckdose, 1 CCS-Typ 2-(150 kW)-Steckdose

8 Typ2-(22 kW)-Steckdosen, 1 CHAdeMO-(75 kW)-Steckdose, 1 CCS-Typ 2-(150 kW)-Steckdose Königsstr. 9, 48155 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 1 Schuko-(3 kW)-Steckdose

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 1 Schuko-(3 kW)-Steckdose Ludgeriplatz 2, 48149 Münster: 2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen

2 Typ2-(11 kW)-Steckdosen, 2 Schuko-(3 kW)-Steckdosen Servatiiplatz, 48143 Münster: 1 Typ2-(11 kW)-Steckdose, 1 Typ2-(22 kW)-Steckdose

Bei diesen Ladesäulen handelt es sich um die Standorte der Stadtwerke Münster. Wer einen der hier notierten Ladepunkte nutzen möchte, muss diesen freischalten – und kann dann direkt Strom zapfen. Um die Ladesäule freischalten zu können, ist eine Stadtwerke PlusCard, eine Kreditkarte oder eine Hubject Ladekarte nötig. Eine Übersicht über weitere E-Tankstellen im Ort gibt es beim E-Tankstellen-Finder. Dort gibt es auch die Möglichkeit, den Auswahlradius zu vergrößern – um beispielsweise E-Tankstellen in anderen Orten im Umkreis von Münster zu finden. Auch in Münster selbst sind weitere Standorte bereits heute in Planung. Eine Million soll einer Pressemitteilung zufolge in die E-Mobilität sowie in die Umstellung der Busflotte auf Elektro investiert werden.

Das Netz an Stromtankstellen soll in Münster sukzessive weiter ausgebaut werden. Unterschiedliche Lade-Varianten können dafür sorgen, dass das E-Auto dann aufgeladen wird, wenn der Besitzer gerade für ein paar Stunden zum Shoppen nach Münster fährt. Foto: Pixabay

Was kostet eine Stromladung fürs Auto und wie lange dauert der Ladevorgang?

Die Kosten für ein Aufladen des Elektroautos an einer Zapfsäule der Stadtwerke Münster lassen sich online nachlesen. Aktuell, das heißt seit dem 1. Juni, ist das Betanken sowohl an einer normalen Ladesäule sowie auch am Schnellader dann kostenlos, wenn die Stadtwerke PlusCard zum Einsatz kommt oder die Geschäftskunden-Ladekarte Anwendung findet. Wer mit Kreditkarte bezahlt, zahlt seit dem 1. Juli 34,12 Cent pro Kilowattstunde (1,95 Cent pro Minute) an der normalen Ladesäule und 3,90 Cent pro Minute am Schnelllader.

Wie lange ein E-Auto braucht, um aufgeladen zu werden, hängt von der jeweiligen Ladestation ab. Grundsätzlich kann ein Elektroauto an einer regulären Steckdose aufgeladen werden. Der Ladevorgang dauert dann acht bis 14 Stunden, heißt es in einer Infografik von Oponeo . Zum Vergleich: An einer 11-kW-Steckdose muss das E-Auto drei- bis viereinhalb Stunden laden. An einer 22-kW-Ladestation hängt das Elektroauto zwei bis zweieinhalb Stunden. Etwa eine Stunde benötigt das E-Auto Strom von einer 43-kW-Steckdose.

Je nach Fahrzeug lässt sich durch das Fahren mit einem E-Auto einiges sparen - durch Zuschüsse bei der Anschaffung, durch die Steuerfreiheit sowie durch günstigere Tankpreise. Foto: Pixabay

Je nachdem, welche Berechnungsgrundlage Basis der Kalkulation ist, kann ein Elektroauto so betankt werden, dass eine Fahrt von 100 Kilometern vier Euro kostet. Dieselbe Wegstrecke mit einem Verbrennungsmotor zurückzulegen könnte zwischen 6,20 und 8,60 Euro kosten. Darüber hinaus sparen E-Auto-Fahrer weiter, weil alle E-Autos, die bis Ende 2025 zugelassen werden, steuerfrei fahren. Hinzu kommen weitere regionale Förderprogramme, wie etwa ein Wallbox-Zuschuss von 2.500 Euro in Nordrhein-Westfalen. Die Bezirksregierung von Münster fördert zudem Projekte von Gemeinden, Städten und Kreisen, die sich an der Ladeinfrastruktur beteiligen, die Beratung und Konzeptionierung anbieten, die Elektrolastenfahrräder, Fahrzeuge oder Busse unter die Menschen bringen. Die Förderungen, die Privatpersonen beantragen können , sind besser bekannt unter dem Stichwort „Umweltbonus“.