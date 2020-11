Emissionsarmes Pendeln mit dem Elektroauto

Wer in ländlichen Regionen wohnt, muss häufig zur Arbeit pendeln oder größere Einkäufe mit dem Auto erledigen. Dass das mit Bus und Bahn sehr viel Zeit und Nerven in Anspruch nehmen kann, ist allseits bekannt. Um dabei so umweltfreundlich wie möglich unterwegs zu sein, ist ein Elektroauto eine Alternative. Aber sind die leisen Stromer wirklich alltagstauglich, etwa beim Pendeln? Wie sieht es mit der Reichweite aus und brauche ich eine Wallbox zum Laden?

Klimagerechte Fahrt

Elektroautos bezeichnet der Volksmund als „emissionsfrei“, da sie im Vergleich zum Verbrennungsmotor keine direkten Emissionen erzeugen. Jedoch entstehen CO₂-Emissionen sowie Schadstoffe bei der Stromproduktion, die man einkalkulieren muss. Ein heute gekauftes, für den breiten Markt übliches Elektroauto schneidet verglichen mit Verbrennern in puncto Klimaschutz besser ab – selbst beim aktuellen deutschen Strom-Mix. Im Vergleich mit einem besonders sparsamen Dieselfahrzeug beläuft sich der CO2-Vorteil eines Elektroautos auf 16 Prozent, verglichen mit einem modernen Benziner auf 27 Prozent. Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes wird ein Elektrofahrzeug, das 2025 neu zugelassen wird, über seinen Lebensweg 32 Prozent weniger CO2-Emissionen als ein moderner Diesel verursachen. Im Vergleich mit einem Benzinauto sind es sogar 40 Prozent. Darüber hinaus pusten den E-Autos keinen Feinstaub in die überlasteten Innenstädte.

Reichweite

Besonders für Pendler ist die Reichweite ein Thema. Diese ist bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen von verschiedenen Faktoren abhängig: Von der Nutzung elektrischer Verbraucher, der jeweiligen Außentemperatur und insbesondere vom individuellen Fahrverhalten. Elektroautos, die nach dem aktuellen ADAC-Ecotest-Messverfahren geprüft wurden, erreichen durchschnittlich etwa 60 Prozent der Reichweiten, die im mittlerweile abgelösten NEFZ-Zyklus ermittelt wurden, oder 80 Prozent der Reichweiten des realistischeren WLTP-Zyklus. In sehr kalten oder warmen Monaten muss man Einbußen der Reichweite einrechnen, im Winter beispielsweise um zehn bis 30 Prozent.

Weil immer mehr Elektroautos mit realen Reichweiten von 300 bis 400 Kilometern sowie Schnellladeleistungen von bis zu 150 kW auf den Markt kommen und zugleich das Schnellladenetz ausgebaut wird, sind auch längere Strecken immer problemloser mit Elektroautos zu bewältigen.

Aufladen zu Hause?

Eine Haushaltsteckdose ist für das regelmäßige Aufladen von Elektroautos nicht geeignet, da sie nicht für langes Laden unter hoher Last ausgelegt ist. Das Stromkabel, der Stecker oder die Steckdose könnten überhitzen und im schlimmsten Fall kann es zum Verschmoren kommen oder sogar ein Kabelbrand entstehen. Im Idealfall kann man Elektroautos in der eigenen Garage oder dem Carport aufladen. Denn dort steht das Auto in der Regel mehrere Stunden am Stück, sodass auch längere Ladezeiten unproblematisch sind. Der Nutzer kann außerdem selbst entscheiden, von welchem Anbieter er seinen (grünen) Strom bezieht. Im Vergleich mit öffentlichen Ladesäulen, die oft teurer sind, kann man so in aller Regel auch noch Geld sparen.