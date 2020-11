freeyou - so geht Autoversicherung 2020

Autoversicherung mit freeyou abschließen - Vorteile auf einen Blick

Benötigen Sie eine neue Autoversicherung, dann vergessen Sie unnötige Bürokratie und kompliziertes Versicherungskauderwelsch. Um eine Autoversicherung abzuschließen, brauchen Sie nichts weiter als Ihr Smartphone, Tablet oder den PC sowie eine Internetverbindung. Das klingt nicht nur einfach, sondern ist es auch. Bei https://www.freeyou.ag/autoversicherung/ handelt es sich um einen digitalen Autoversicherer mit zahlreichen Vorteilen gegenüber den herkömmlichen Versicherungsanbietern. Eine digitale Versicherung wie freeyou bietet Ihnen beispielsweise die Möglichkeit, Ihren Tarif monatlich zu kündigen, was eine flexible Gestaltung der Versicherungsoptionen erlaubt. Somit können Sie Ihre Autoversicherung stets individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Haben Sie eine Frage, möchten einen Schaden melden oder Ihre Versicherung verwalten, so klappt auch das rein digital. Besuchen Sie hierzu die Internetseite Ihres digitalen Versicherers und wählen die passende Kontaktmöglichkeit. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und müssen sich nicht mit seitenweise Unterlagen oder Formularen herumschlagen.

Autoversicherung nach Ihren Bedürfnissen - diese Optionen gibt es

Wie bei analogen Kfz-Versicherungen können Sie auch bei freeyou eine Haftpflicht-, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung für Ihr KFZ abschließen. Wenn Sie in Deutschland ein Auto besitzen möchten, sollten Sie in jedem Fall eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben. Diese Form der Versicherung deckt Schäden ab, die Sie mit Ihrem Fahrzeug verursachen. Noch mehr Schutz können Sie mit einer Kfz-Versicherung mit Teilkasko haben. Eine Haftpflichtversicherung ist bei der Teilkasko inklusive. Zudem deckt die Teilkasko neben von Ihnen verursachten Schäden auch solche Schäden ab, die an Ihrem eigenen Auto entstehen. Den umfangreichsten Schutz erhalten Sie mit dem Abschluss einer Vollkaskoversicherung. Die Kfz-Versicherung mit Vollkasko beinhaltet die Leistungen einer Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung und darüber hinaus deckt sie auch selbst verschuldete Schäden ab sowie Beschädigungen, die wegen Vandalismus entstanden sind.

Sparen bei der Autoversicherung - so ist es möglich

Eine digitale Autoversicherung hat noch mehr Vorteile. Bei einer Autoversicherung ist es so wie mit anderen Sachen. Wer zu viel zahlt, ärgert sich. Freeyou und andere digitale Versicherungen verzichten auf unnötigen Papierkram und haben dadurch eine schmalere Verwaltung. Davon können Sie als Kunde profitieren, wenn Sie dort Ihre Kfz-Versicherung abschließen. Ebenso entstehen bei digitalen Autoversicherern keine Kosten für Filialen. Die Kostenersparnisse können somit an die Kunden weitergegeben werden. Das ist der Grund, weshalb es bei digitalen Versicherungen oft viel günstigere Tarife gibt und attraktive Zusatzleistungen wie eine Zuzahlung zur Selbstbeteiligung, beispielsweise bei Glasschäden am Auto. Deshalb können Sie gleich in doppelter Hinsicht die Vorzüge von einer digitalen Versicherung für Ihr Fahrzeug genießen. Sie sparen Zeit durch unkomplizierte digitale Möglichkeiten und den Wegfall von Bürokratie sowie bares Geld aufgrund günstiger Tarife.

Ihre digitale Autoversicherung ist immer für Sie da - überall und jederzeit

In Zeiten der Digitalisierung ist so gut wie jeder immer erreichbar und hat sein Smartphone fast 24 Stunden bei sich. So ist es auch mit Ihrer neuen digitalen Autoversicherung. Bei dieser müssen Sie sich nicht nach den Werktagen richten und die Bürozeiten abpassen, wenn Sie einen Schaden mitteilen möchten oder ein anderes Anliegen haben. Eine digitale Versicherung wie freeyou bietet Ihnen eine nutzerfreundliche Webseite mit übersichtlichen Funktionen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, eine Versicherung abzuschließen, zu verwalten, zu kündigen oder einen Schaden zu melden. Rein digital und ohne großen Aufwand funktioniert dies von überall - egal, ob Sie auf dem Sofa sitzen oder unterwegs sind. Und falls Sie mal einen persönlichen Ansprechpartner brauchen, melden Sie sich einfach per Anruf bei Ihrer digitalen Autoversicherung. In 2020 geht Autoversicherung einfach, schnell, verständlich und günstig. So macht es Spaß, sich um seine Versicherungen zu kümmern.