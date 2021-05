Offenbach (dpa/tmn) - Der Eintritt in die koreanische Luxusklasse kostet mindestens 46 900 Euro. So viel verlangt die noble Hyundai-Schwester Genesis mindestens für ihre Luxuslimousine G80, so die Koreaner, die nun auch den Vorverkauf starten. Das Auto soll ab Sommer auch in Europa gegen Modelle wie BMW 5er oder die Mercedes E-Klasse antreten.

Mit dem G80 startet auch der technisch weitgehend identische Geländewagen GV80, der in einer Klasse mit Modellen wie BMW X5 und Audi Q7 spielt und mindestens 62 200 Euro kostet.

Das Stufenheck bietet Genesis zunächst ausschließlich mit Vierzylindern an: Das Basismodell fährt mit einem 2,2 Liter Diesel, der mit 154 kW/210 PS die Hinterräder antreibt. Für 51 700 Euro aufwärts gibt es auch einen 2,5 Liter großen Turbobenziner mit 224 kW/304 PS und Allradantrieb.

Beim GV80 bildet dieser Benziner die Basis. Für 1200 Euro mehr gibt es einen 3,0 Liter großen V6-Diesel mit ebenfalls 224 kW/304 PS, wobei Allradantrieb hier in allen Versionen Standard ist, so Genesis weiter. Fahrleistungen und Verbrauchswerte nennen die Koreaner noch nicht.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-634639/2