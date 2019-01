Eine Welt ohne Internet? Kaum noch vorstellbar. Um die zeitgemäßen Möglichkeiten des World Wide Web zu nutzen, ist es für viele wichtig, auf eine besonders schnelle Internetleitung zurückgreifen zu können. VDSL, die Abkürzung für "Very High Speed Digital Subscriber Line", also sehr schnelles DSL, ist eine spezielle Technik, die mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten punktet – jedoch nicht überall verfügbar ist.

DSL und VDSL – ein kleiner, aber feiner Unterschied

DSL gilt mittlerweile als der Standard bei Internetleitungen. Wem das noch nicht schnell genug ist, der bemüht sich um einen VDSL-Internetanschluss. Dieser verspricht aktuell eine Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s, wohingegen ein herkömmlicher DSL-Anschluss auf lediglich 16 Mbit/s im Download kommt. Schon längst nicht mehr gibt es VDSL in Münster nur von der Telekom. Auch andere Anbieter machen hier von sich reden. Um den flächendeckenden Ausbau in Nordrhein-Westfalen weiter voranzutreiben, hat das Bundesland bei den fünf Bezirksregierungen nun so genannte Gigabit-Geschäftsstellen eingerichtet. Hier bekommen Anwohner Beratung zum schnellen Internet vor Ort.

Wie sieht es mit der VDSL-Verfügbarkeit in Münster aus?

Münster, die über 300.000 Einwohner große kreisfreie Stadt, beherbergt gleich mehrere Hochschulen und ist damit einer der wichtigsten Wissenschaftsstandorte Deutschlands. Wie Erhebungen zeigen, besteht immerhin mehr als ein Viertel der gesamten Stadtbevölkerung aus universitären Arbeitskräften, Schülern und Studenten. Keine Frage, hier ist das Internet eine wichtige Informationsquelle und zugleich ein gefragtes Kommunikationsmedium. Da verwundert es nicht, dass das Hochgeschwindigkeitsinternet DSL in Münster bereits in mehr als 90 % aller Haushalte verfügbar ist.

Nicht ganz so gut ist das Angebot bei VDSL-Anschlüssen. Bislang kamen lediglich die Bewohner im innerstädtischen Bereich in den Genuss der derzeit schnellsten Netztechnik am Markt. Sowohl am Prinzipalmarkt als auch im historischen Kuhviertel darf man sich über eine superschnelle Datenübertragung, Uploads in Sekundenschnelle und darüber freuen, dass es keine Übertragungspausen gibt. Das soll sich jedoch schon bald ändern. Durch einen kontinuierlichen Ausbau der Leitungen sollen bald noch mehr Anwohner in den Genuss des schnellen Internets kommen. Bis dahin ist das Surfen über das Kabelnetz eine gute und ebenfalls schnelle Alternative. Das Kabel-Internet verspricht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.

So finden Sie den passenden Anbieter

Günstige VDSL-Tarife kann man heute problemlos online finden. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, Ihre Vorwahl einzugeben und die gewünschte Internetgeschwindigkeit. Die nun aufgeführten Anbieter und Tarife haben die entsprechende Internetgeschwindigkeit im Angebot. Wer neben einer Internet-Flatrate auch gleich eine Festnetz-Flatrate und ein TV-Paket buchen möchte, kann mit nur einem Klick sehen, bei welchen Tarifen und Anbietern dies in Münster möglich ist.

Sie haben spezielle Wünsche und möchten gleich kostenlose Hardware zu Ihrem Tarif haben? Möchten Sie sich immer nur für einen Monat an den Vertrag binden? Ein guter Vergleichsrechner ermöglicht es Ihnen, diese Optionen auszuwählen. Unter den Tarifdetails können Sie sich über alle Einzelheiten informieren und haben eine gute Gegenüberstellung der Kosten, welche bei einer Buchung auf Sie zu kämen. Für besonders Entscheidungsfreudige gibt es gleich die Möglichkeit, online einen Vertrag abzuschließen.