Roboter KIM führt ab jetzt durch das Naturkundemuseum und zeigt die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz

Der intelligente Roboter KIM steht Gästen im Namen der Sonderausstellung „Das Gehirn – Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“ zur Seite. Er liefert Informationen zur Ausstellung und klärt über einzelne Bereiche und Themen auf. Dabei hat er aber auch seine ganz eigene Persönlichkeit: Mal zwinkert er, mal pfeift er und mal geht er spielerisch mit den Gästen um. KIM, dessen Name unter Vorschlägen von Facebook-Nutzern gewählt wurde, fährt selbstständig durch die Ausstellung und ist dabei so programmiert worden, dass er Menschen und Gegenstände erkennt und an ihnen gut vorbeikommt. Ist das einmal nicht möglich, entschuldigt sich der freundliche Roboter. KIM ist also ein wahres Highlight für sich.

Künstliche Intelligenz aus der Medizin nicht mehr wegzudenken

Wie der Name schon sagt, dreht sich bei „Das Gehirn – Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“ alles um dieses wichtige Organ. Es geht bei der Ausstellung um die Aufklärung und das bessere Verständnis der Abläufe, der Leistungsfähigkeit und um die Anatomie des Hirns. Museumsbesucher lernen durch verschiedene Museumsobjekte und Informationen interessante und wissenswerte Details kennen. Aber nicht nur unsere naturgegebene, sondern auch die künstliche Intelligenz ist ein wichtiges Thema. Durch KI wird schließlich versucht, menschliche Intelligenz durch einen Computer nachzuahmen und in der Gesellschaft in anderen Bereichen wie der Medizin einzusetzen.

Künstliche Intelligenz bringt immer wieder neue Erkenntnisse mit sich und sorgt für die Vereinfachung von Arbeitsprozessen in vielen Bereichen. In einem Artikel über die Vorteile, die die Künstliche Intelligenz in der Medizin hat, unterstreicht PC-WELT die Lernfähigkeit der Computersysteme, die sich bei der Analyse immer weiter verbessern können. Ganz wichtig sind die Fortschritte bei der Krebsforschung. Prof. Dr. Benedikt Brors des Deutschen Krebsforschungszentrums erklärte, dass es heute mit ziemlicher Genauigkeit möglich wäre, die genetischen Veränderungen zu erkennen, die dafür verantwortlich sind, dass sich eine Tumorzelle bildet.

Auch bei der Diagnose von Krebsrisiken spielt KI eine wichtige Rolle: Laut der Mensch vs Maschine Studie kann KI-Technologie die Risiken mit 99-prozentiger Genauigkeit erkennen, noch bevor Patienten Symptome verspüren. Und das sogar 30mal schneller als gewöhnliche Ärzte.

KI auch in vielen anderen Bereichen schnell und effektiv

Der Einsatz von KI, der bei der Krebsforschung und -erkennung bisher gut funktioniert, nimmt auch einen immer größeren Stellenwert in Natur und Umwelt ein. Heutzutage ist es Computern 10 Mal so schnell möglich, Bäume zu pflanzen. Statt Saatgut können bereits gewachsene Bäume verwendet werden, für die das Überleben am neuen Standort wahrscheinlicher ist. In anderen Bereichen ist es möglich, den Energieverbrauch von Maschinen zu bestimmen und so einzuschränken, wodurch Treibhausgas-Emissionen laut DFGE begrenzt werden können . Die Liste der Projekte und Aufgabenbereiche, in denen KI zum Einsatz kommt, ist lang.

Auch in Münster ist das Thema brandaktuell und hat das Potential, die Forschung auf einen ganz neuen Stand zu bringen. Besonders beim neuen Forschungszentrum für Neurologie und Psychatrie könnte sich die Technologie als nützlich erweisen. KI ist in jedem Fall ein spannendes Thema, von dem wir in Zukunft noch sehr viel hören werden.

Wer nun Lust bekommen hat, das LWL-Naturkundemuseum einen Besuch abzustatten, sollte auch auf die regelmäßig stattfindenden Events achten. Erst kürzlich fand dort die „Lange Nacht“ statt, in der Besuchern ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten wurde.