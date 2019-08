Berlin (dpa/tmn) - Display satt und ein neuer Eingabestift, der auch Eingaben in der Luft ermöglicht: Das zeichnet Samsungs neue Top-Smartphones der Note-Serie aus.

Erstmals setzen die Koreaner auf zwei Displaygrößen, nämlich auf 6,3 Zoll (2080 mal 1080 Pixel) beim Galaxy Note 10 und 6,8 Zoll (3040 mal 1440 Pixel) beim Galaxy Note 10 Plus, das es auch in einer 5G-Version gibt. Die an den Längsseiten abgerundete AMOLED-Bildschirme nehmen fast die ganze Front ein.

Für die Frontkamera hat Samsung bei beiden Smartphones am oberen Displayrand mittig ein Loch ins Display gestanzt. Die recht lichtstarke Hauptkamera auf der Rückseite setzt sich bei beiden Modellen aus folgenden Objektiven zusammen: Ein Ultraweitwinkel mit 16 Megapixeln (MP) sowie ein Weitwinkel und ein Tele mit jeweils 12 MP. Beim Note 10+ gibt es zusätzlich noch einen Tiefensensor.

Der neue Bluetooth-Eingabestift, der jetzt auch Bewegungen und damit Eingabebefehle in der Luft erkennt, kann direkt in einem Schacht im knapp acht Millimeter dicken Aluminiumgehäuse geparkt und geladen werden. Einer klassischen Audio-Klinkenbuchse hat Samsung aber keinen Platz eingeräumt. Mit seinem 3500 Milliamperestunden (mAh) starken Akku wiegt das Note 10 knapp 170 Gramm, das Note 10 Plus bringt mit einem 4300-mAh-Akku knapp 200 Gramm auf die Waage.

Zu den Samsung-Neuvorstellungen gehört auch ein Notebook, das ohne Lüfter auskommt, weil darin ein Prozessor mit ARM-Architektur (Snapdragon 8cx) arbeitet, wie sie auch in Smartphones und Tablets genutzt wird. Der 12 Millimeter dicke Laptop namens Galaxy S Book bietet ein 13,3 Zoll großes Multitouch-Display.

Dank des stromsparenden ARM-Prozessors, in dem auch gleich ein LTE-Modem steckt, soll das Notebook mit seinem 42 Wattstunden (Wh) starken Akku bis zu 24 Stunden durchhalten - bei einem Gewicht von nur 960 Gramm. Als Preis rufen die Koreaner 1100 Euro auf, nannten aber noch keinen Termin für den Marktstart.

Die Note-Smartphones sollen bereits vom 23. August an mit Android 9 (Pie) zu haben sein - ab 950 Euro fürs Note 10 mit 256 Gigabyte (GB) Speicher sowie 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) und für 1200 Euro fürs Note 10 Plus in der 5G-Version mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM. Der Speicher ist per Micro-SD-Karte erweiterbar.