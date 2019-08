Prozesse optimieren – das Geheimnis von einem guten Ablauf

Die Idee hinter ERP kurz erklärt

Was ist ERP? Wer zum ersten Mal von ERP hört, stellt sich vermutlich die Frage, was genau sich dahinter eigentlich verbirgt. Die Abkürzung steht für Enterprise Resource Planning und beschreibt ein System, mit dem die Ressourcen in einem Unternehmen deutlich verbessert werden sollen. Die Automatisierung ist längt in viele Unternehmen eingezogen. Tatsächlich erleichtert sie heute den Arbeitsalltag deutlich. Sie sorgt allerdings auch dafür, dass Mitarbeiter neu geschult werden müssen. Hier gehen Effektivität und Aufwand also Hand in Hand. Umso wichtiger ist es, ein System zu finden, das zu dem Unternehmen passt. Die einzelnen Geschäftsprozesse in einem Unternehmen machen die gesamte Arbeit einer Organisation aus. Wenn sie nicht miteinander kooperieren, kann dies zu deutlichen Problemen führen, die sich nicht nur auf die interne Qualität der Arbeit auswirken, sondern auch eine Wirkung auf die Außenwelt haben. Umso wichtiger ist es, mit einem guten System zu arbeiten.

Maßgeschneiderte Lösungen für das eigene Unternehmen finden

Oft stehen Unternehmer vor der Frage, wie sie ein System finden sollen, das zu ihnen passt. Tatsächlich ist es ganz besonders wichtig darauf zu achten, dass das System den Arbeitsaufwand nicht erhöht, sondern ihn wirklich verringern kann. Das funktioniert nur, wenn es zum Unternehmen passt. Daher ist ERP so konzipiert, dass es maßgeschneiderte Lösungen gibt, auf die zurückgegriffen werden kann. Hier wird auf Module gesetzt. Module haben einen hohen Stellenwert, wenn es darum geht, ein passendes System zu erstellen. Sie ermöglichen es, einzelne Anpassungen und Veränderungen vorzunehmen, sodass sich ein passendes Ganzes ergibt. Die Einrichtung von ERP über die einzelnen Module hilft dabei, das System für die jeweiligen Abteilungen anzupassen und auf diese Weise die Funktionalität zu erhöhen.

Wo liegen die Vorzüge von einem ERP-System?

Inwieweit ein ERP-System für ein Unternehmen wirklich von Vorteil sein kann, muss individuell unterschieden werden. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, sich erst einmal mit den Vorzügen von ERP zu beschäftigen. Bei den Vorzügen ist immer zu beachten, dass diese sich nur auf ein System beziehen, das auf das Unternehmen zugeschnitten wurde. Wer sich für eine allgemeine Lösung entscheidet, der steht oft vor der Problematik, dass die Lösung nicht optimal ist und so möglicherweise mehr Arbeit machen kann.

Wer jedoch ein für sich optimiertes System gefunden hat, der profitiert von einer hohen Sicherheit. Da die Daten hier zentralisiert werden, sind sie alle einfach abzurufen und können hier optimal geschützt werden . Auch innerhalb einer Organisation ist es teilweise schwierig, die Daten optimal zu schützen. Das Problem liegt darin, dass es zahlreiche verschiedene Speicherplätze gibt und eine Sicherung auf diese Weise erschwert wird. Zudem sind ERP-Systeme so konzipiert, dass detaillierte Analysen in Anspruch genommen werden können. Diese lassen sich nur deshalb zusammenstellen, da die einzelnen Prozesse in einem Unternehmen miteinander verknüpft werden.

In einem Unternehmen fallen täglich zahlreiche Prozesse an, die mit viel Aufwand verbunden sind und Zeit kosten. Diese Prozesse lassen sich durch den Einsatz von einem ERP-System noch einmal reduzieren und optimieren. Für das Unternehmen selbst bedeutet dies in erster Linie, dass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, um ihrer Arbeit nachzukommen und diese optimal auszuführen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Vorteil, dass die Mitarbeiter von den Echtzeitdaten profitieren. Die Mitarbeiter bekommen einen idealen Einblick in die aktuell zur Verfügung stehenden Daten und sind damit alle auf dem aktuellen Stand.

Zeit mitbringen für den Aufbau von einem System

Sollen Prozesse in einem Unternehmen optimiert werden , geht dies erst einmal mit einem zeitlichen Aufwand einher. Dieser Aufwand kann das Unternehmen nicht nur zeitliche Ressourcen kosten, sondern auch Geld. Umso wichtiger ist es abzuschätzen, welche Vorteile durch das System entstehen. Zudem begibt sich das Unternehmen in eine gewisse Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit bringt auch Einschränkungen mit sich, die häufig jedoch durch die Vorteile von ERP wieder aufgehoben werden. Dennoch sollte die Entscheidung für den Einsatz von einem ERP-System nicht schnell und ohne Nachfragen getroffen werden. Zeitlicher Aufwand, finanzielle Einsätze und kurzfristig gebundene Ressourcen spielen eine Rolle bei der Entscheidung.