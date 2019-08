Betrugsverdacht im Internet? So können sich User schützen!

Die Basics: Firewall und Virenschutz

Mit knapp 40 Prozent machen Schadsoftware-Programme den Hauptteil der Internet-Kriminalität aus. Sogenannte Spyware nimmt beim Aufrufen einer Website auf und analysiert das Surfverhalten des Users, um ihm anschließend Pop-Ups mit zweifelhaften Produkten einzuspielen. Andere Malware-Programme manipulieren Daten auf dem Computer des Nutzers oder kompromittieren Schutzprogramme in Ihrer Wirkung. Was lässt sich gegen Viren, Trojaner und Co unternehmen?

Für Privatnutzer empfehlen Fachleute eine Firewall, die als Software auf dem Computer installiert und deren Konfiguration auf die individuellen Anforderungen und Gewohnheiten abgestimmt wird. Fachzeitschriften und -portale bieten bezüglich neuer Produkte regelmäßig Bewertungen und Testberichte. Betriebssysteme ab Windows 7 verfügen außerdem über eine integrierte Firewall. Anti-Viren-Programme: Digitale Viren vervielfältigen sich ebenso rasant wie ihre biologischen Cousins und tarnen sich dabei meist als nützliche Zusatzprogramme. Um sie aufzuspüren können Nutzer sogenannte Anti-Virus-Programme installieren, die bei jedem Hochfahren des Computers automatisch startet und die Daten und Programme einem Scan unterzieht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über das Anti-Viren-Programm gezielt verdächtige Inhalte auf dem PC auf ihre Schädlichkeit hin zu überprüfen.

Tipp: Sowohl Firewalls als auch Anti-Viren-Programme können nur effektiv arbeiten, wenn sie auf dem neuesten Stand sind. Durch regelmäßige Updates erhalten die Programme Informationen über die neuesten Schadsoftware-Versionen und werden in die Lage versetzt, diese zu erkennen und aufzuhalten. Für den Nutzer bedeutet das, regelmäßige Updates durchzuführen oder kostenpflichtige Abonnements der betreffenden Software zu verlängern.

Betrügerische Webseiten und Shops erkennen - wie geht das?

Die Ware ist bestellt, der Preis gezahlt und der Kunde wartet zuhause vergeblich auf sein Paket – der schlimmste aller Fälle tritt ein, wenn Käufer Betrugswebseiten und Fake-Shops auf den Leim gehen. Während die einen es auf die Daten des Nutzers abgesehen haben, sind die anderen darauf aus, Bestellungen zu generieren, ohne jemals einen Artikel zu versenden. Wie können User vorab erkennen, ob es sich um eine seriöse Website oder einen Betrüger handelt?

: Häufig bieten Fake-Shops nur die Möglichkeit der Vorkasse an. Seriöse Anbieter stellen hingegen mehrere Zahlungsweisen bereit, die von einer Rechnung über die Lastschrift bis hin zu den bekannten Online-Zahlungsdiensten wie Paypal reichen. Eine Lastschrift ist dabei im Übrigen besser als ihr Ruf – hier kann der Kunde 8 Wochen nach der Abbuchung seine Bank die Zahlung zurückholen lassen, wenn er die Ware nicht bekommt. Der Ruf im Netz: Einige Bewertungsportale haben sich des Problems der betrügerischen Webseiten angenommen und veröffentlichen Warnlisten, Siegel für vertrauenswürdige Anbieter und die Bewertungen von Usern, aus denen man sich vor einem Kauf ein Bild machen kann. Auf dieser Seite werden hingegen sensible Anbieter in den Bereichen Sportwetten und Glücksspiel genauer unter die Lupe genommen.

Betrügerische E-Mails erkennen - so geht’s

Selbst wenn man nur auf altbekannten Seiten surft und einkauft, können Betrüger bis ins eigene E-Mail-Postfach vordringen. Die Rede ist von sogenannten Phishing-Mails, die vorgeben von seriösen Absendern zu kommen und zumeist darauf abzielen, dass der Empfänger über einen Link in der Mail sensible Daten preisgibt. Dafür lassen sich die Absender einiges einfallen, bis hin zur Androhung von rechtlichen Schritten und Bußgeldern. Phishing-Mails können verunsicherte Empfänger am besten an den folgenden Kriterien erkennen:

1. Die Formalitäten beurteilen

Wimmelt es im Text von Rechtschreibfehlern und lässt die Anrede lediglich „Sehr geehrter Kunde“ verlauten? Dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Phishing-Mail oder Erpresser-Mail , denn seriöse Anbieter sprechen ihre Kunden persönlich an und achten auf korrekte Schreibweisen. 2. Absender und Empfänger checken

Wer sich die Absender-Adresse in vollständiger Form anzeigen lässt, entdeckt häufig, dass sich hinter der vermeintlichen Bank eine Allerwelt-Adresse wie superchuck@spammail.com verbirgt. Auch der Empfänger kann Aufschluss über die Plausibilität einer Mail bieten: Haben Kunden eine gmail-Adresse in ihrem Shop-Account hinterlegt, sollten sie vermeintliche E-Mails desselben Anbieters in ihren anderen Postfächern grundsätzlich ignorieren. 3. Grundregeln beachten

Weder Banken noch Zahlungsdienste noch Online-Shops fordern Ihre Kunden dazu auf, ihre persönlichen Daten über den Link in einer E-Mail einzugeben. Angesprochene User, die sich bezüglich einer Mahnung oder einer angedrohten Accountsperrung unsicher sind, sollten sich auf der ursprünglichen Website des vermeintlichen Absenders einloggen (nicht über den Link!) und im Zweifelsfall beim Support nachhaken, ob ein Problem besteht. Sind Phishing-Mails eines bestimmten Anbieters im Umlauf, warnt dieser in der Regel davor.

Phishing-Mails bieten weitere Gefahren. Deshalb ist es wichtig, diese zu erkennen. Foto: Web Hosting / Unsplash.com

Fazit

Selbst wenn man die Gefahren kennt – auf das Surfen im Netz will heutzutage niemand mehr verzichten. Gut geschützt werden Nutzer durch eine aktuelle Firewall und Anti-Viren-Software sowie durch etwas gesunden Menschenverstand. Denn mithilfe einfacher Grundregeln lassen sich betrügerische Websites und E-Mails schnell identifizieren.