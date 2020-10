Wie die Gelben Seiten kostenlos bei der Suchmaschinenoptimierung helfen

Über den neuen Vermittlungsservice der Gelben Seiten können diese ebenso wie alteingesessene Firmen im Münsterland ganz leicht gefunden werden. Das ist gerade zu Krisenzeiten wie im Jahr 2020 auch besonders wichtig, denn in allen Branchen brechen die Umsätze aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie enorm ein. Aber nicht nur, dass Industrieunternehmen und Handwerksbetriebe über das lokale Branchenbuch leichter gefunden werden als durch reine Anzeigenwerbung: Über die Gelben Seiten und andere Branchenbücher hat jede Firma die Möglichkeit, einen kostenlosen Firmeneintrag schalten zu lassen. Über den Vermittlungsservice im Internet ist das besonders reizvoll, denn dadurch lässt sich ein kostenloser Backlink auf die eigene Firmenseite setzen, was essenziell ist für die großen Suchmaschinen.

Lässt sich die eigene Sichtbarkeit auf Google & Co. überhaupt beeinflussen?

Es hält sich in einigen alteingesessenen Handwerksbetrieben hartnäckig die Überzeugung, dass es sich um einen reinen Zufall handelt, welche Unternehmen auf Google ganz weit vorne angezeigt werden. Der clevere Gründer aus Münster weiß aber, dass er selbst eine Menge dazu beitragen kann, sein neues Unternehmen im Internet bekannt zu machen. Die Bots von Google & Co. durchsuchen nämlich ständig das Internet nach neuen Seiten, aber auch nach Aktualisierungen auf bereits bekannten Homepages. Damit ein potenzieller Kunde nun die eigene Firma in den Weiten des World Wide Web finden kann, wird eine möglichst detaillierte Beschreibung der eigenen Dienstleistungen oder Waren benötigt. Dabei werden idealerweise Schlagworte bedient, welche ein potenzieller Käufer auch bei Google eingibt. Stehen diese ebenfalls im Branchenbucheintrag, gewinnt der gesamte Internetauftritt für die Suchmaschinen an Relevanz und wird entsprechend weiter vorne angezeigt. Warum das wichtig ist? Statistisch gesehen erhalten die auf Seite 1 angezeigten Unternehmen 90 % des vollständigen Auftragsaufkommens! Die übrigen 10 % teilen sich alle anderen Mitbewerber, die ab Seite 2 in den Google SERPs auftauchen.

Wie kann ich mein Google Ranking positiv beeinflussen?

Es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, die jeder Unternehmer durchführen kann, um besser von seinen Kunden auf Google gefunden zu werden. Da sich die Algorithmen von Google ständig ändern, kommt es auf immer wieder neue Details an, wenn man seine Mitbewerber aus derselben Branche zuverlässig hinter sich lassen möchte. Strategien zur Suchmaschinenoptimierung lernt man am besten von den Experten aus der Szene. Oder Firmeninhaber wenden sich an eine erfahrene SEO-Agentur und überträgt ihr nicht nur die Analyse der eigenen Performance, sondern auch alle Aufgaben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Die meisten Firmeninhaber haben schlichtweg zu wenig Zeit, sich gleichzeitig um das Tagesgeschäft zu kümmern und sich zusätzlich noch intensiv in das breite Feld der Suchmaschinenoptimierung einzuarbeiten. Schlussendlich zählt nur der Erfolg, auch eine eigene SEO-Abteilung zu etablieren kann dabei ein zielführender Weg sein.

Was kostet eine gewinnbringende Suchmaschinenoptimierung?

Ob eine Seite auf Google gut gefunden wird , liegt nicht zuletzt auch an der Programmierung im Backend. Kommt es zu langen Ladezeiten, bewerten die großen Suchmaschinen den Internetauftritt entsprechend negativ und stufen ihn als weniger relevant ein. Zunächst müssen also die Kosten für eine funktionale und gut strukturierte Internetseite aufgebracht werden. Diese liegen bei einfachen Webseiten ohne Webshop und mit nur wenigen Unterseiten bei rund 2.500 Euro. Jede Werbeanzeige, die nicht selbst indiziert wird, verursacht weitere Gebühren, Branchenbucheinträge stehen jedoch kostenfrei zur Verfügung. Backlinks lassen sich zu verschieden hohen Preisen einkaufen, reichweitenstarke Tageszeitungen wie die Münchener TZ verlangen für so einen Link durchaus bis zu 3.000 Euro. Für Werbevideos, die sich optimal zur Suchmaschinenoptimierung eignen, werden Kosten von rund 1.000 Euro je Video fällig, wobei ein Film nicht länger als etwa 30 Sekunden sein sollte, damit sich die Zuschauer nicht langweilen. Für keywordrelevante Seiteninhalte, ausdrucksstarkes Bildmaterial und die Aktualisierung in Bezug auf aktuelle Änderungen der Suchmaschinen können monatlich wiederkehrende Kosten verursachen. Pressemitteilungen lassen sich für 200 Euro veröffentlichen. Diese haben den großen Vorteil, dass sie bei interessanten und formal korrekten Inhalten von Journalisten aus der Fachpresse einfach geteilt werden, was sich exorbitant auf die eigene Reichweite auswirken kann. Der Umfang der eigenen SEO-Maßnahmen richtet sich ganz nach dem Firmenbudget und verschlingt bei weltweit tätigen Großkonzernen wie Bayer oder BMW Summen im sechsstelligen Bereich.