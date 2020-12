Der Advent wird digital - aber trotzdem Besinnlich

Nachdem Köln getreu dem Motto: “Et es wie et es”, was so viel bedeutet wie “ Es ist wie es ist und damit müssen wir leben” eine Glühweinwanderung durch die Innenstadt konzipiert hat , ziehen nun immer mehr Städte nach. So Sorgen die Schweriner mit einer festlichen Beleuchtung in der Innenstadt für einen weihnachtlichen Flair und in Wuppertal gibt es statt dem Weihnachtsmarkt ein paar Karussells und Glühweinstände mit ausreichend Abstand, damit zumindest die kleinen die Adventszeit genießen können.

Auch die Region rund um Westfalen hat wie viele andere Städte mit vielen Neuinfektionen zu kämpfen , und so musste man kreativ werden. Wichtig war es der Region, dass jeder Zugang zu den Festivitäten hat, somit wurde der Weihnachtsmarkt digital. Sowas gabs in dem Ausmaß noch nie! Und genau damit trifft der Landkreis den Zahn der Zeit. So wird es in Herne eine Online Versteigerung in Form eines Adventskalenders geben. Das Museum für Archäologie wird dort neben Werbeartikeln auch kuriose Lagerbestände des Hauses versteigern.

Auch in Münster wird es eine Art Adventskalender geben, eben nur digital. Das Bistum Münster hat sich überlegt 24 aufbauende Botschaften am Morgen zu verschicken. Das soll in schwierigen Zeiten wie dieser, besonders viel Mut machen. In der Stadt Warendorf wird es neben kleinen Geschichten und Liedern auch kurze Videos geben, diese werden direkt aufs Smartphone verschickt.

So startet der Westen des Landes trotz Beschränkungen besinnlich in die Weihnachtszeit - mit viel Licht, ungewöhnlichen Konzepten und besonderen Verkaufsideen, nicht zuletzt um eben die Branchen zu unterstützen, die aufgrund der Pandemie mit am meisten leiden. Doch warum ist die Weihnachtszeit so wichtig für uns alle, das wir einen so großen Aufwand betreiben nur damit alle glücklich sind? Gerade während der Adventszeit ist es üblich sich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen und die Sonntage mit der Familie zu verbringen, doch genau das ist nicht möglich.

Zudem geht es bei Weihnachten um alle Sinne, riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen und gerade die Gerüche an Weihnachten von Zimt und gebrannten Mandeln lassen das innere Kind wieder zum Vorschein bringen. Es ist also eine kollektive Erinnerung die wir durch Weihnachten in uns wachrütteln und diese wollen wir in diesen Tagen auch ausleben. Weihnachten ist demnach super wichtig für unser Wohlbefinden und wenn wir nun unser Verhalten anpassen, indem wir die Adventszeit digital werden lassen oder Glühwein to go anbieten, können wir diese Erinnerungen zumindest ein bisschen ausleben.