Bedeutung einer professionellen Website

Das ist nicht nur bei Dienstleistern der Fall, sondern betrifft auch Restaurants und jede andere Branche.

Wenn ein Unternehmen nur über eine unzureichende Website verfügt, dann gibt es ein erhebliches Problem, denn die Interessenten sind dann der Meinung, dass hier wohl kaum das passende Produkt oder die ideale Dienstleistung zu erwarten ist. Zudem ist es auch so, dass Firmen, welche über keine Website verfügen, eher als unseriös erscheinen.

Websites geben demnach auch eine gewisse Vertrauensbasis, denn immerhin erscheint das Unternehmen damit um ein vielfaches transparenter.

Was macht eine professionelle Website aus?

Experten wie Oliver Pfeil betonen immer wieder, dass gewisse Merkmale und Faktoren ausschlaggebend sind , damit die Website auch professionell wirkt und sein Ziel erfüllt. Das Ziel kann dabei beliebig gestaltet werden – so zum Beispiel, ob eine Neukundengewinnung geschehen soll oder ob lediglich Informationen nach außen getragen werden sollen.

Generell ist es immer wichtig, dass auch stets hohe Ansprüche an das Design gestellt werden sollen. Eine Website zu haben, einfach damit nun auch eine eigene Website vorliegt, ist die falsche Vorgehensweise. Dazu sollte auch berücksichtigt werden, welche Funktionen integriert werden sollen – ist ein Shop notwendig? Muss eine Chat-Software integriert werden? Sollten Gäste reservieren können?

Überlegtes Webdesign

Das Webdesign ist ein wesentlicher Punkt, woran die meisten Unternehmen scheitern. Das Corporate Design ist ein Faktor, welcher stets berücksichtigt werden sollte, denn nur so entsteht auch ein Wiedererkennungseffekt. Weiterhin sollten auch die Texte einheitlich wirken und zur Zielgruppe passen. Eine jugendliche Website in der Sie-Form, wäre ein Negativbeispiel.

Medien

Jeder Webseitenbesucher möchte nicht Unmengen an Zeit investieren, sondern schnell und unkompliziert die Informationen beziehen, die er haben möchte. Häufig bleiben nur zwei oder drei Sekunden, um den Besucher zu überzeugen. Damit die Verweildauer und die Wissensübermittlung schneller funktioniert, ist es wichtig, dass Bilder und Videos integriert werden.

Inhalte

Ein Laie wird kaum wissen, worauf es denn wirklich bei den Inhalten ankommt. Es geht darum, dass hochwertige Inhalte publiziert werden, welche auch zur Zielgruppe passen und verkaufsfördernd wirken. Von einer anderen Website zu kopieren ist keine Option, denn das wäre Duplicate Content und wird abgestraft – zumal dies auch eine Urheberrechtsverletzung wäre.

Technik

Die Technik hinter jeder Website ist essenziell, obwohl dies gar nicht ersichtlich ist. Es geht aber darum, dass die Ladegeschwindigkeit in Ordnung ist, denn nur so kann auch ein wertvolles Google-Ranking erfolgen. Doch nicht nur das Ranking spielt eine Rolle, sondern auch der Besucher. Vor allem in der mobilen Version möchte der Nutzer schnell seine Inhalte und nicht noch Sekunden auf den Aufbau der Website warten.

Agentur oder in Eigenregie?

Nun stellt sich die Frage, ob eine Agentur dafür beauftragt werden sollte oder ob dies in Eigenregie funktionieren sollte. Wenn es sich um eine Website handelt, welche auch Umsatz generieren soll, dann ist eine fachspezifische Agentur weitaus eher geeignet. So wird nicht nur die Website an sich erstellt, sondern eben auch der Content. Eine professionelle Website macht sich dann auch schnell wieder bezahlt.