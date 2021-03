Berlin (dpa/tmn) - Motorola macht das Smartphone zum Spiel- und Arbeitsgerät. Das neue Moto G100 lässt sich nämlich per USB-C-Kabel mit Computerbildschirmen oder Fernsehern verbinden und so als Computerersatz oder Spielkonsole betreiben. Ready for nennt Motorola diese neu eingeführte Plattform.

Dazu hat der 6,7-Zoll-Androide Qualcomms Snapdragon 870, 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1-Speicher, WLAN6 und 5G-Mobilfunk eingebaut. Die Kamera mit 64-Megapixel-Hauptsensor, 16-MP-Weitwinkel mit Makromodus hat auch ein Ringlicht für bessere Ausleuchtung bei Nahaufnahmen. Für Videokonferenzen sind an der Vorderseite zwei Kameras verbaut. Sie wählen automatisch einen guten Bildausschnitt mit zentriertem Gesicht, Mikrofone filtern Umgebungsgeräusche heraus.

An einen Bildschirm angeschlossen wird das Moto G100 zum Desktop-Ersatz. Ähnlich wie bei Samsungs Dex-System kann man so webbasierte Programme wie Google Docs oder Präsentationen oder entsprechende Android-Apps nutzen. Ein mitgeliefertes USB-C-Dock stellt die Verbindung her und pustet im Desktopmodus kühlende Luft an die Rückseite des Telefons. Android-Spiele und Filme lassen sich über angeschlossene Fernseher im Großformat schauen.

Das Moto G100 gibt es für rund 500 Euro im Handel, Dock und Anschlusskabel für größere Bildschirme stecken mit in der Packung.

