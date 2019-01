Wie gesund das Superfood ist

Gerade erobert das wundersame Nahrungsmittel den europäischen Gesundheitsmarkt. Optisch erinnert das ursprünglich aus Mexiko stammende Naturprodukt an heimischen Leinsamen. Seit Generationen wird den hellen bis dunklen Körnern des Lippenblütlers eine heilende Wirkung nachgesagt. Grund dafür ist der Inhalt an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Antioxidantien und Ballaststoffen. Veganern dient die glutenfreie Vitalstoffquelle als optimaler Eiweißlieferant, der außerdem nur wenige Kalorien aufweist. Einzigartig in der Pflanzenwelt ist der hohe Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Magnesium. Ebenfalls beachtlich ist der Anteil an Eisen, Zink, Kalzium und Vitamin B3. Nur ein Teelöffel Samen soll ausreichen, um den täglichen Energiebedarf eines Menschen zu decken. Neben der leichten Bekömmlichkeit punktet das Superfood als sättigende und stoffwechselanregende Alternative im vollwertigen Speiseplan. Kein Wunder, dass sich Ernährungsexperten vom positiven Einfluss auf Blutzucker, Cholesterin und Wasserhaushalt des menschlichen Organismus begeistert zeigen. Sie empfehlen die Nährstoffbombe bei Gelenkschmerzen, Diabetes, Bluthochdruck, Wechseljahrsbeschwerden, Sodbrennen, Reizdarmsyndrom und Gewichtsreduktion regelmäßig zu verzehren. Im Vergleich zu Leinsamen bietet das exotische Lebensmittel mit dem zart-nussigen Geschmack durch mehrjährige Lagerfähigkeit einen klaren Vorteil.

Wie das Nahrungsmittel verwendet wird

Mit Wasser vermischt, tranken die Azteken den Chia Samen. In mehliger und öliger Konsistenz wurde das Naturprodukt auch zu kosmetischen Zwecken genutzt. Manchmal war es sogar Zahlungsmittel oder versorgte Boten auf langen Märschen. Vor einigen Jahren setzte auf den außergewöhnlichen Samen ein wahrer Hype ein, der aus den USA nach Europa gelangte. Seit 2009 ist das Superfood hierzulande als Bestandteil in Backwaren zugelassen. Als Beimischung sind 15 Gramm erlaubt. Im Vergleich zu Milch und Ei bietet Chia weitaus mehr Nährstoffe in unseren Lebensmitteln. In der Küche ist der Samen vielfältig einsetzbar und bereichert in rohem Zustand Müslis, Smoothies, Shakes, Desserts und Salate. Als Zugabe in warmen Gerichten gehen hitzeempfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamine verloren. Mit bemerkenswerter Bindungsfähigkeit bildet Chia Basis Gel die Grundlage vieler Rezepte und ist im Kühlschrank für einige Tage haltbar. In Flüssigkeit quellen die Wundersamen um das 12-fache ihres Volumens. Für einen Chia Pudding werden zwei Esslöffel Samen zu 200 ml Mandel- oder Hafermilch gegeben. Zugedeckt kommt das Gemisch über Nacht in den Kühlschrank. Zum Frühstück lässt sich die Variante je nach persönlicher Vorliebe mit Früchten, Kompott, Kokosflocken oder Nüssen verfeiern. Beim Kauf der Samen ist Bio-Qualität empfehlenswert. Nur so ist ein pestizidfreies Produkt gewährleistet. Wer unter niedrigem Blutdruck leidet oder blutverdünnende Medikamente einnimmt, sollte vor dem ersten Verzehr der Samen unbedingt seinen Arzt fragen! Vorsicht bei bekannter Allergie auf Lippenblütler!