4 Tipps für gesunde Ernährung im Arbeitsalltag

1. Essen planen und vorkochen

Planung ist das A und O, wenn es darum geht, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Nachdem die Rezepte für die Woche ausgewählt wurden, können die Zutaten eingekauft werden. Vorzukochen, statt in der Mittagspause immer essen zu gehen, spart zum einen Geld und kann zum anderen gesünder sein, denn man entscheidet selber, welche Zutaten im Essen vorhanden sind. Wer nicht jeden Tag kochen möchte, kann mehrere Portionen vorbereiten und diese im Kühlschrank aufbewahren oder sie einfrieren. So ist es am Wochenende möglich, ein paar gesunde Speisen zu kochen, um unter der Woche bei der Arbeit gut versorgt zu sein.

2. Gesunde Lebensmittel kaufen

Wer selber kocht, kann gezielt gesunde Nahrungsmittel in den Speiseplan integrieren, beispielsweise Rezepte mit der Kokosnuss , die für die Gesundheit sehr wertvoll ist. Auch mit der Kokosmilch können nahrhafte exotische Gerichte zubereitet werden. Wer dann noch weitere Zutaten hinzufügt, hat eine gute Entscheidung getroffen. Eine Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse kann laut Ernährungswissenschaftlern viele Zivilisationskrankheiten vorbeugen.

3. Regelmäßig essen

Pro Tag sollten drei Mahlzeiten eingeplant werden, denn regelmäßiges Essen beeinflusst die Leistungsfähigkeit positiv. Mit einem festen Rhythmus erhält der Tagesablauf Struktur . Dies vermeidet wiederum Stress. Der Tag startet am besten mit einem ausgewogenen Frühstück, das die Energiespeicher füllt und das Gehirn aktiviert. Ideal sind Obst, Joghurt, Müsli, Haferflocken und Vollkornbrot mit Salatblättern und Tomaten- oder Gurkenscheiben. Auch mittags ist eine vielseitige, fettarme Ernährung wichtig, um einen Leistungsabfall und Heißhungerattacken zu vermeiden und für den Nachmittag neue Kraft zu tanken, beispielsweise Getreide wie Reis oder Quinoa mit Gemüse und Kräutern. Ein leichtes Abendessen ist ebenso unverzichtbar. Gesunde Ernährung bedeutet, bunt zu essen, damit der Körper alle wichtigen Stoffe erhält. Gemüse ist daneben auch kalorienarm. Es ist also erlaubt, sich satt zu essen. Dank der großen Vielfalt kommt auf dem Speiseplan ganz sicher keine Langeweile auf. Bei den tierischen Lebensmitteln empfiehlt sich ein maßvoller Verzehr.

4. Genügend trinken

Zur richtigen Ernährung gehört es auch, ausreichend zu trinken, um eine Dehydrierung und Antriebslosigkeit zu vermeiden. Daneben kann es durch einen Flüssigkeitsmangel zu Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen kommen. Ein guter Richtwert ist, pro Stunde ein Glas Wasser oder Kräutertee zu trinken.

Zusammenfassung

Sich im Arbeitsalltag gesund zu ernähren, ist nicht schwer. Es ist wichtig, um Leistungstiefs, Konzentrationsprobleme und Müdigkeitsattacken zu verhindern. Dabei gilt es, den Körper mit essentiellen Nährstoffen zu versorgen. Je bunter der Teller ist, desto gesünder ist in der Regel die Mahlzeit. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind eine gute Basis für gesunde Rezepte.