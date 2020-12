Köln (dpa) - Von wegen Kinder naschen zum Fest am liebsten Lebkuchen und Plätzchen: Wenn sie nach der allerliebsten Weihnachtssüßigkeit ihrer Kindheit gefragt werden, denken die meisten Erwachsenen in Deutschland an Schokolade.

Gut die Hälfte (51 Prozent) gab dies in einer repräsentativen Umfrage an. Knapp 2100 Befragte konnten dem Meinungsforschungsinstitut Yougov Antworten geben. Erst hinter der Schokolade liegen demnach Lebkuchen (40 Prozent), Plätzchen/Gebäck (35 Prozent) und Dominosteine (34 Prozent) sowie Spekulatius (31 Prozent), Christstollen (23 Prozent), Bratäpfel (17 Prozent) und Pudding oder ein anderes Dessert (15 Prozent).

Auffällig: Dominosteine waren bei den heute Älteren wesentlich beliebter als bei den Jüngeren. So nennen die Leute über 55 Jahre sie zu 38 Prozent, bei den 18- bis 24-Jährigen sind es nur 20 Prozent. Anders sieht es beim Spekulatius aus, den nur 28 Prozent bei den Menschen über 55 angeben, aber 46 Prozent bei den Leuten bis 24.

Im Corona-Jahr gab es deutliche Absatzeinbußen bei Süßigkeiten. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) in Bonn werden in einer normalen Weihnachtssaison allein weit über 100 Millionen Weihnachtsmänner und -nikoläuse - im Fachjargon «Hohlfiguren aus Schokolade» genannt - sowie 80 Millionen gefüllte Adventskalender von den heimischen Anbietern abgesetzt. Ob das auch Ende 2020 gelungen ist, blieb zunächst unklar.

