Die englische Sprache fließend zu beherrschen stellt längst keine Ausnahme, sondern eine Selbstverständlichkeit dar. Egal, ob wir uns im Urlaub verständigen, Zeit in den Sozialen Medien verbringen oder virtuelle Geschäftskonferenzen am anderen Ende der Welt abhalten - ohne geschulte Fremdsprachenkenntnisse wäre das moderne Leben kaum vorstellbar.

Wohnen Sie dem Unterricht auf der Schule Schloss Salem bei, erfahren Sie den Stellenwert der Weltsprache aus nächster Nähe. Schüler und Lehrer kommunizieren hier auf Augenhöhe in einer zeitgemäßen Art und Weise - auf Englisch, wie sollte es anders sein? Aber warum ist Englisch so wichtig?

Warum ist ausgerechnet die Sprache Englisch so wichtig?

Nicht nur auf dem weitläufigen Schlossgelände und im einladenden Internat, das Personen aus über 40 Nationen beherbergt, ist ein Auskommen ohne fundierte Englischkenntnisse kaum möglich. Auch außerhalb der Bildungseinrichtung Salem ist dies der Fall. Lassen wir Anglizismen außen vor, erkennen wir rasch, dass Englisch Türen und Tore öffnet:

Waren fundierte englische Sprachfähigkeiten vor einiger Zeit lediglich ein Plus im CV, stellen sie mittlerweile eine Grundvoraussetzung für gehobenere Tätigkeiten im Berufsleben dar. So ist eine Anstellung im Ausland ohne sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift wenig denkbar.

Dabei muss es nicht unbedingt die kostbare Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes sein, die für das fundierte Studium der Weltsprache spricht. Eine Vielzahl an Branchen setzt dieses auch in unmittelbarer Nähe innerhalb Deutschlands voraus - unabhängig davon, ob Sie Ihren Wohnsitz im Saarland, in Bayern oder in der Hansestadt Hamburg pflegen.

Man denke nur an die Automobilindustrie, das Baugewerbe oder den Tourismus, die die Lebensader für zahlreiche Regionen darstellen.

Zeitliche Ressourcen voll ausschöpfen - auch in der Freizeit

Bereisen Sie den Globus bevorzugt während Ihrer freien Tage, erkennen Sie ebenso rasch den Wert eines nachhaltigen Sprachunterrichts während der Schulzeit. So ist es selbst in den exotischsten Ländern nicht unüblich, sich auf Englisch zu unterhalten. Und sei es nur, um den Weg zur nächstgelegenen Apotheke oder den Weg zum Strand zu erfragen.

Neben diesen bekannten Vorteilen zeichnet sich Englisch nicht zuletzt in Sachen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten aus. Schließlich erlaubt das Sprachgut, inspirierende Kontakte zu pflegen und so den eigenen Horizont zu erweitern. Letzteres gelingt ebenso durch den Konsum künstlerischer Werke in Originalfassung. So liest sich Hamlet aus der Feder Shakespeares im englischen Original natürlicher, als dies bei der deutschen Fassung der Fall sein könnte. Filmfreunde schätzen überdies den Genuss von aktuellen Blockbustern ohne gewöhnungsbedürftige Synchronisation oder gar eine Verfälschung der Filmaussage.

Schloss Salem - eine vielfältige Gemeinschaft schafft grenzenlose Möglichkeiten

Sprachen sind einerseits praktisch, sie machen Spaß und bilden andererseits die Basis für lebenslange Freundschaften und Geschäftsbeziehungen. Nicht nur die Schüler des Schloss Salem werden dieser Aussage ohne Vorbehalte zustimmen. Dabei ermöglicht das Kommunikationsmittel wie kein Anderes, in fremde Kulturen einzutauchen und so zum Nach- sowie Weiterdenken anzuregen.

Mit Hinblick auf diesen Mehrwert verwundert wenig, dass der Internationale Unterricht in Englisch ab der 8. Klasse im Salemer Schloss regen Zuspruch genießt. Letztlich öffnen sich dank diesem in Kombination mit weiteren durchdachten Bildungsangeboten vielfältige Möglichkeiten, die dem weltoffenen Lebensweg von heute exzellent anstehen.