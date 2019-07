Baierbrunn (dpa/tmn) - Einjährige können ihre Zuneigung schon mal unsanft ausdrücken. Statt zu streicheln patschen oder hauen sie einem ins Gesicht. Keine Sorge, das ist meist nicht von Dauer, beruhigt Kinderärztin Claudia Saadi in der Zeitschrift «Baby und Familie» (Ausgabe 7/2019).

In dem Alter versuchten Kinder ihre Grenzen und die Reaktionen der Umwelt auszutesten. Am besten reagiere man darauf, in dem man freundlich und bestimmt immer wieder «nein» sagt und erklärt, dass Hauen wehtut.

Wenn das Kind trotzdem weitermacht, sollte man es vom Schoß nehmen und damit zeigen, dass solch ein Handeln Konsequenzen hat.