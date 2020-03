Was ist Emilys Bilder & Töne?

Dieses Spiel ist eine neue Lernspiel-App der Marke Emilys World. Hiermit können kleine Kinder üben, die Welt zu entdecken und besser zu begreifen. Die App zeigt sich als digitales Bilderbuch mit realistischen Tierfotos und -geräuschen. Die Kinder lernen, die Geräusche den Fotos und Tiernamen zuzuordnen und werden für Erfolge im Spiel optisch und akustisch belohnt.

Hinzu kommen bei der neuen App interessante Spiele wie Memory , Rubbelbilder oder Schiebepuzzles. Am Anfang sind zwei Alben voller Tierbilder freigeschaltet, weitere können mit einer In-App-Währung hinzugekauft werden. Diese Währung wird durch die Erfüllung einer täglichen Aufgabe verdient, es geht also in keinem Falle um echtes Geld.

Wieso Lernspiel-Apps sich für die kindliche Entwicklung eignen

Spielen ist wichtig, damit Kinder sich Wissen aneignen und sich besser entwickeln können. Lernspiel-Apps helfen Kindern dabei, erste Erfahrungen mit Medien zu sammeln, dabei aber nicht überfordert zu werden und sich mit altersgerechten Inhalten befassen. Die fröhliche, einladende Gestaltung ist meist direkt auf Kinder abgestimmt und kann leicht von ihnen bedient werden.

Bei Emily's Bilder und Töne werden das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder durch die Spiele aktiv geschult. Zusätzlich fördern die Tiergeräusche die auditive Wahrnehmung und regen zum Nachahmen an. Laute unterscheiden zu können, ist für ein Kind sehr wichtig, da es später beim Sprechen und Schreiben hilft.

Sicherheit bei Emilys World: Weder Werbung noch Kosten

Die Spiele dieser Marke bieten keine Kostenfallen. Bei der In-App-Währung und den Einstellungen gibt es weiterhin eine Kindersicherung: Um aus dem Spielmodus in den Elternmodus zu gelangen, muss eine Rechenaufgabe gelöst werden. Diese kann von den Kindern nicht bewältigt werden und dient so als Schutz.

Emily's World ist komplett werbefrei und übt keinen Leistungsdruck auf das Kind aus. Kinder sollen lernen, spielen und Spaß haben , wie und wo sie möchten. Auch die Oberfläche ist intuitiv bedienbar und erfordert nicht viel Wissen, sodass den Kindern ein sicherer Rahmen für erste Erfahrungen mit den Medien geboten wird.