Familie: Wie beschäftigt man Kinder zuhause?

Neben Rollenspielen und Bastelangeboten bemühen sich Eltern idealerweise um Bewegungsangebote, bei denen Kinder auch ihre körperlichen Fähigkeiten ausprobieren können. Auch Langeweile ist ein wichtiger Tagesbestandteil und kann zum Ausgangspunkt für kreative Spielideen werden. Wer dem Nachwuchs ununterbrochen Programm bietet, verhindert diese Entwicklung.

Worauf kommt es bei der Tagesplanung an?

„Mama, mir ist langweilig!“ Sätze wie diese hören Eltern regelmäßig und fühlen sich dadurch sofort dazu aufgefordert, für Action zu sorgen. Obwohl kleine Anregungen nach Sätzen wie diesem hilfreich sein können, planen Eltern am besten nicht den gesamten Tag ihrer Kinder durch. Es ist wichtig, dass sich Kinder selbst in die Tagesplanung miteinbringen. Trotzdem sollte der Tagesablauf aber auch nicht gänzlich unstrukturiert sein. Rituale und Routinen geben ihnen Halt und Sicherheit. Ohne diese entscheidenden Tagesbestandteile wird ihnen das Ausprobieren und Entdecken unnötig schwer gemacht. Auch abgesehen davon gibt es im Hinblick auf die Tagesplanung hilfreiche Empfehlungen für bemühte Eltern. Hierzu gehören:

feste Strukturen in Form bestimmter Zeiten fürs Aufstehen, Spielen, Lernen, Essen und Schlafen

begrenzte Medienzeiten

Bewegungsmöglichkeiten, so beispielsweise in Form von Bewegungslandschaften im Wohnraum

gemeinsame Erledigungen alltäglicher Haushaltsaufgaben

abwechslungsreiche Spielanregungen, so beispielsweise durch Thementage

Vorsicht: Gerade in der heutigen Zeit beschäftigen sich viele Kinder zuhause am liebsten vor dem Bildschirm elektronischer Geräte. Um das Risiko für Spielsucht gering zu halten, sind abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten fernab von Tablets und Computern umso wichtiger.

Basteln und Bewegen in Balance

Kaum eine Beschäftigung ist derart vielseitig wie Basteln. Angebote und Materialien hängen vom Alter des Nachwuchses ab, aber Abwechslung ist dank des breiten Spektrums an unterschiedlichen Bastelmöglichkeiten garantiert. Ob Fingerfarben, Handarbeit oder Kerzengießen: Kein Tag gleicht dem nächsten. Auch Themenbasteln ist eine Möglichkeit, für Abwechslung zu sorgen. Für Feste wie Ostern gibt es beispielsweise schöne Deko-Vorlagen zum Ausdrucken und Zusammenbauen . Aber nicht nur bestimmte Festlichkeiten können als Bastelthema dienen. Dasselbe gilt für bestimmte Kulturen, Lebenswelten oder Berufe. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Bastel-Tipp mit Mehrwert: Wie wäre es damit, den Kindern Bastelaufträge für Kontaktpersonen wie die Großeltern oder Spielkameraden zu geben? Die Bastelvorhaben lassen sich dabei auf die Interessen des Empfängers abstimmen und das Selbstgebastelte kann nach der Fertigstellung einfach verschickt werden.

Den ganzen Tag lang bloß zu basteln, widerspricht den meisten Kindern. Auch Auspowern müssen sich die Kleinen, damit ihre Energie nicht zerstörerisch wird. Um körperlichen Ausgleich zu Bastel-Sessions zu schaffen, kommen von Tanz-Workouts bis hin zu Übungen mit dem Springseil , Gummitwist und dem Ball unterschiedliche Sporteinheiten in Frage. Idealerweise achten Eltern bei der Auswahl auf eine mehr oder weniger spielerische Natur.

Spaß, Spiel und Spannung durch wechselnde Thementage

Es gibt kaum ein Kind, das sich nicht gerne verkleidet, nicht gerne Lager baut oder Rollenspiele ablehnt. Thementage zu bestimmten Kulturen oder Epochen machen Spaß und können Kindern sogar lehrreiche Inhalte vermitteln. Wie leben zum Beispiel die Menschen in unseren Nachbarländern oder auf anderen Kontinenten? Wie sieht ihr Tagesablauf aus und wie unterscheidet sich ihr Miteinander von dem des eigenen Kulturkreises? Sogar das gemeinsame Kochen mit den Kindern lässt sich an das jeweils gewählte Thema anpassen. Schon ein einziger Thementag pro Woche – beispielsweise der Sonntag – kann für Kinder ein Highlight bedeuten, auf das sie sich während „langweiligeren“ Tagen freuen können. Auch Eltern lernen dabei vieles und erleben einen abwechslungsreicheren Alltag. Am besten bezieht man die Kleinen bei der Entscheidung für das jeweilige Thema mit ein. Spaß ist dadurch garantiert.