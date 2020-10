Für alle, die das Besondere lieben - edle Hochzeitskarten von Atelier Rosemood aus Frankreich

Die besten Voraussetzungen, eine Seite zu erschaffen, die sich voll und ganz an den Wünschen der Kunden orientiert. Die elegante Seite mit ihrem ansprechenden modernen Design und einem qualitativ hochwertigem Service, der kaum Wünsche offenlässt, wird zum Erfolg.

Aus der Philosophie Schönes mit Schönem zu machen wurde das Atelier Rosemood geboren, das sich heute mehr denn je zunehmender Beliebtheit erfreut. Als Spezialisten für Hochzeitskarten, Geburtstagskarten und Fotoalben sehen die Macher von Atelier Rosemood aus Frankreich einer weiterhin hoffnungsvollen Zukunft entgegen. Wer eine ausdrucksstarke Einladung für eine traumhafte Hochzeit sucht, findet bei Atelier Rosemood aus Frankreich bestimmt die perfekte Karte, die zu einem ganz besonderen Ereignis passt.

Exklusive Hochzeitseinladungen von internationalen Designern für ein stilvolles Event

Mit großer Leidenschaft für das Schöne und viel Liebe zum Detail erstellet Rosemood in seinem Atelier Hochzeitseinladungen, die das Ereignis gekonnt in Szene setzen. Mit einem ganz persönlichen Text und einem Foto verwandelt sich die Hochzeitskarte in ein Statement für eine große Liebe, die mit der bevorstehenden Hochzeit ausgiebig gefeiert werden soll. Mal modern, mal klassisch, mal im angesagten Vintage-Stil - mit einer individuell konzipierten Hochzeitseinladung werden die geladenen Gästen bereits mit Öffnen des Umschlags auf eine wunderschöne Feier eingestimmt. Umschläge gibt es übrigens wahlweise - ganz auf den jeweiligen Geschmack abgestimmt - in edlem Weiß und zartem Elfenbein.

Wer es elegant liebt, greift zu Hochzeitseinladungen mit Transparentpapier. Eine bezaubernde Variante, die absolut im Trend liegt. Mit zarter Leichtigkeit und dem harmonischen Wechselspiel von Licht und Schatten bringen Hochzeitseinladungen mit Transparentpapier unvergleichlichen Charme mit einem Hauch Romantik mit sich.

Darüber hinaus gibt es wunderschöne Hochzeitseinladungen, die mit Heißfolienprägungen veredelt wurden. Ein kleines goldenes Herz, ein goldener Zweig oder ein stilvoller Schriftzug - veredelte Hochzeitseinladungen bestellen spiegeln das Besondere des Ereignisses wider.

Vielfältige Kollektionen für jeden Geschmack

Von der klassischen Klappkarte über eine beidseitig bedruckte Karte bis hin zur Duo-Karte, die sich mittig aufklappen lässt - das breit aufgestellte Portfolio von Atelier Rosemood überzeugt mit innovativen Kreationen, die nicht nur das Brautpaar begeistern werden. Eine zauberhafte Idee sind zum Beispiel auch Hochzeitseinladungen mit separatem Fotostreifen. Zu einer Karte mit netten Illustrationen und etwas Text gesellt sich eine kleinere Karte mit hübschen Fotografien.

Mit verschiedenen quadratischen Formaten und Karten im Hoch- oder Querformat von 9 x 21 cm bis 19 x 14,6 cm - hier ist für jeden Anspruch die passende Hochzeitseinladung dabei.

Perfekter Service, der durch nichts zu überbieten ist

Der hervorragende Service von Atelier Rosemood lässt keine Wünsche unerfüllt. Seien es das Lektorat, die Retusche oder die passenden Umschläge - all diese Leistungen sind bereits im Preis der Hochzeitseinladungen enthalten. Selbstverständlich ist bei Atelier Rosemood auch ein kostenloser Probedruck der bestellten Karten Teil des umfassenden Service.