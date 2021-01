Hochzeit planen trotz Corona - so gelingt es

Allerdings setzen verstärkt Impfmaßnahmen gegen das Virus ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Deshalb kann für Frühjahr, Sommer und Herbst mit vielen Lockerungen gerechnet werden. Diesbezüglich hängen die Einzelheiten aber vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Trotz Covid-19 lässt sich in einem kleineren Personenkreis und unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eine Hochzeitsfeier umsetzen. Ideal sind Feierlichkeiten im Freien, da dabei die erlaubte Teilnehmerzahl größer ist als in geschlossenen Räumen. Der Grund dafür ist das deutlich geringere Infektionsrisiko. Damit alle Gäste rechtzeitig Bescheid wissen und sich den Tag freihalten können, sind rechtzeitig verschickte Einladungskarten für die Hochzeit notwendig.

Karten zur Hochzeit verschicken

Wenn das Datum und der Veranstaltungsort für die Hochzeit feststehen, ist der Zeitpunkt gekommen, um Hochzeitskarten als Einladungen zu verschicken. Damit alle Gäste und das Brautpaar frühzeitig genug planen können, sollte die Ankündigung sowie bestätigte Teilnahme mindestens ein halbes Jahr vor dem anvisierten Hochzeitstag erfolgen. Auf diese Weise ist eine Planung bezüglich der Anzahl der teilnehmenden Gäste möglich, vor allem im Hinblick auf das Essen und die Größe der Location. Wenn dem Schreiben zusätzlich Antwortkarten beiliegen, gerät die Rückmeldung nicht in Vergessenheit. Damit lassen sich auch Unverträglichkeiten im Bezug auf Nahrungsmittel klären, um das Buffet oder Menü demgemäß anzupassen.

Erforderlicher Informationen auf Hochzeitskarten

Das Gestalten von Hochzeitskarten ist eine sehr persönliche Angelegenheit, jedoch sind dabei bestimmte Informationen als Grundlage notwendig. Dazu gehören die Namen des Brautpaares und die Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer. Weiterhin müssen der genaue Zeitpunkt und der Ort der Hochzeit festgehalten sein. Mittlerweile ist es sogar möglich, dass Hochzeitskarten wie selbst gemacht wirken, obwohl es sich dabei um Drucke handelt. Wenn verschiedene Programmpunkte geplant sind, lässt sich für jeden Gast individuell bestimmen, zu welchem Teil der Hochzeitsfeier er eingeladen ist. Dazu zählen die kirchliche Trauung, Heirat auf dem Standesamt, der Hochzeitsempfang oder das anschließende Festbankett. Des Weiteren ist es angebracht, die aktuellen Vorschriften bezüglich der gegenwärtigen Abstands- und Hygieneregeln beim Erstellen der Hochzeitskarten aufzuführen. Hochzeitskarten können bei Online Druckereien wie Planet-Cards gestaltet und bestellt werden.

Passende Sprüche und weitere Inhalte für Hochzeitskarten

Sehr persönlich wirken Abbildungen, Fotos und Motive auf den Einladungskarten für die Hochzeit. Des Weiteren lassen sich auch Sprüche und Zitate auf den Karten drucken. Geschmackvolle Formulierung mit romantischen Zitaten entsprechen dem Anlass und hinterlassen einen formvollendeten Gesamteindruck. Dabei kann es sich um klassische Auszüge aus Büchern oder Bibelsprüche handeln, genauso wie humorvolle oder moderne Sprüche.

Tischkarten für die Hochzeit gestalten

Damit jeder Gast genau weiß, wo sein Platz ist, stellen Tischkarten für die Hochzeitstafel eine sinnvolle Ergänzung dar. Idealerweise wird auf diesen speziellen Karten des Design der Einladungskarten weitergeführt.

Mit Hilfe einer guten Vorbereitung und den entsprechenden Schutzmaßnahmen lässt sich auch trotz Corona die eigene Hochzeit planen und mit Erfolg umsetzen.