Das andere Flaggen-Alphabet

Sicherlich haben Sie im Urlaub oder an heimischen Gewässern auf Ausflugsschiffen schon einmal lange, farbige Wimpelketten gesehen. Und fast genauso sicher haben Sie an Hochsee- und Binnenschiffen in der Berufsschifffahrt schon Flaggen gesehen, die scheinbar eine kommunikative Bedeutung haben. Auf jeden Fall haben Sie schon die ein oder andere Vereinsfahne gesehen und Nationalflaggen bzw. Nationalfahnen gehören in Deutschland zwar nicht zum Alltagsbild, aber man kennt sie zumindest.

Von Aschendorff Medien