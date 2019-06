Kredit trotz Schufa: Wie erkenne ich einen seriösen Vermittler

Personen, die negative Schufa Einträge besitzen, können in Deutschland keinen regulären Kredit von einer Bank, Sparkasse oder Volksbank erhalten. Dies gilt unabhängig davon, wie hoch das Einkommen ist. Aus diesem Grunde lohnt es sich, über Alternativen nachzudenken und einen Kredit trotz Schufa aufzunehmen. Hierfür ist in der Regel die Hilfe und die Unterstützung eines privaten Kreditvermittlers erforderlich. Er kann nach einem geeigneten Kreditgeber im In- oder Ausland suchen.

Von Münstersche Zeitung