Eine eigene Immobilie ist der Traum vieler Menschen. Was aber gibt es beim Hauskauf in Münster und Umgebung zu beachten? Lohnt sich ein Bausparvertrag? Und wie findet man die richtige Immobilienfinanzierung? Damit der große Traum vom eigenen Heim nicht platzt, gibt es einige Tipps, die man beachten sollte.

Oft erstreckt sich der Traum vom Kauf einer Immobilie über Jahre oder Jahrzehnte. Gerade in beliebten Städten in Nordrheinwestfalen wie Münster oder Düsseldorf ist es schwer, eine geeignete Immobilie zu finden, da die Nachfrage hoch ist. Für das riesige Vorhaben wird zudem in der Regel eine Eigenheimfinanzierung benötigt – genügend Eigenkapital ist nur selten vorhanden. Dies ist auch nicht zwingend nötig. Mit Hilfe eines Bau- oder Immobilienkredits kann die Wunschimmobilie langfristig abbezahlt werden. Fehler bei der Baufinanzierung sollten unbedingt vermieden werden, denn diese können Sie noch Jahre begleiten. Damit Sie sich nicht den Blick für das Wesentliche verlieren, sollten Sie sich von einem unabhängigen Finanzberater wie dem kompetenten Finanzberater in Düsseldorf umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten zur Baufinanzierung beraten lassen. Erst, wenn Sie sich für eine Immobilie entschieden haben und diese kaufen, erhält der unabhängige Finanzberater aus Düsseldorf ein Erfolgshonorar in Höhe von einem Prozent der Finanzierungssumme.

Den Immobilienkredit richtig berechnen

Einer der größten Fehler ist die Berechnung der Eigenheimfinanzierung auf falscher Basis. Der erste Schritt ist daher ein ehrlicher Kassensturz – noch bevor Sie Möglichkeiten zur Immobilienfinanzierung Ihres Traumhauses in NRW prüfen. Rechnen Sie dazu sämtliche regelmäßige und sichere Einnahmen zusammen und stellen Sie diese den Kosten gegenüber. Nachdem Sie Ihr monatliches Budget ermittelt haben, können Sie sich an die Auswahl der geeigneten Finanzierung machen. Grundsätzlich spricht erst einmal nichts dagegen, sich von der Hausbank ein Angebot machen zu lassen, oft gibt es jedoch günstigere Optionen auf dem Markt. Denn unabhängige Finanzberater berücksichtigen die verschiedensten Angebote – und nicht nur die hauseigenen Produkte oder die der Kooperationspartner der Banken.

Bausparvertrag als Ergänzung zur Eigenheimfinanzierung

Auch wenn heute teilweise auch eine sogenannte 100-Prozent-Finanzierung möglich ist, bei der kein Eigenkapital erforderlich ist, bedeutet dies für Banken natürlich ein höheres Risiko – dieser wird durch einen höheren Zinssatz ausgeglichen. Bei einer Finanzierungssumme von 200.000 Euro hat schon ein Prozentpunkt mehr einen deutlichen Effekt – und zwar 2000 Euro mehr pro Jahr. Es lohnt sich also den Bausparvertrag als eine Art Vorfinanzierung zu nutzen. So können Sie sich günstige Darlehenszinsen für die Zukunft sichern.

Das Wichtigste bei der Eigenheimfinanzierung ist jedoch eine kompetente und seriöse Beratung. Um eine wirklich passende Immobilien- oder Baufinanzierung zu finden, sollte man sich unbedingt an einen Fachmann wenden. Finanz- und Immobilienexperten verfügen nicht nur über das fachliche Wissen, sondern weisen auch hilfreiche jahrelange Erfahrung auf.