Mit zunehmendem Alter wissen viele Arbeitnehmer genau, wie viele Jahre oder gar Monate sie noch arbeiten müssen. Was sie oftmals weniger genau wissen: Wie viel Rente sie nach Ende der Erwerbstätigkeit zur Verfügung haben. Dabei sollte der Ruhestand niemanden in unsicheres Fahrwasser bringen. Was sich auch noch spät für die Altersvorsorge tun lässt, steht hier.

Von Münstersche Zeitung