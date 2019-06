Reich durch Forex?

Die Frage, ob Sie als Anleger reich durch den Fremdwährungshandel werden können, lässt sich leider nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Vielmehr kommt es auf die angelegten Summen, die gewählten Instrumente und auch den Vergleichsmaßstab an. Bei einer guten Investmentstrategien lässt sich wesentlich mehr Rendite erzielen als beispielsweise bei deutschen oder amerikanischen festverzinslichen Wertpapieren. Bundeswertpapiere rentieren derzeit bei einer Laufzeit von ca. acht Jahren praktisch an der Null-Zinslinie, die US-Bonds bringen knapp über 2 Prozent jährlich bei 10 Jahren Laufzeit.

Analyse und Marktgefühl sind gefragt

Mit ein bisschen Analyse und Marktgefühl können Sie allerdings den Wachstumspfad Ihres Vermögens etwas nach oben heben. Bevor Sie die Anlagestrategie im Detail festlegen sollten Sie sich Gedanken über den richtigen Dienstleister machen. Der Broker sollte in Deutschland zugelassen sein und damit den strengen Aufsichtsrichtlinien unterliegen und auch die Dinge wie Abgeltungsteuer und ähnliches sozusagen automatisch und rückfragefrei erledigen. Der Zusatzvorteil eines Brokers wie Libertex ist: Es gibt keine Sprachbarriere. Denken Sie dabei an folgende Marktsituationen und Instrumente, die zum Trading fast schon einladen:

+ Die Abwertung einer Währung war sehr wahrscheinlich - viele wollten es nicht sehen: Denken Sie ein paar Monate an die Diskussion zurück, wie und wann Großbritannien aus der EU austreten soll. Instabile Politik ist nie gut für die Geschäfte und so musste das Britische Pfund insbesondere im Zeittraum von Januar erhebliche Werteinbußen hinnehmen. Wenn Sie im Januar eine Short-Position in GBP eingegangen wären, so hätten Sie pro Euro knapp unter 0,90 GBP bekommen. Nach dem Fall des Pfundes hätten Sie diese Position wieder schließen können und auf dem "Rückweg" lediglich 0,85-0,87 Pfund zurücktauschen müssen um wieder einen Euro zu erhalten. Da Sie aber wahrscheinlich die gesamte Pfundsumme zurücktauschten, hätten Sie einen Gewinn im einstelligen Prozentbereich vereinnahmen können.

Mit CFDs und einem Hebel von 5 oder 20 hätten Sie diesen Gewinn vervielfachen können. Und dann beim aktuellen Kursgewinn des Pfundes wieder einen positiven Bestand an Pfund gehalten! Ähnliches könnte wieder drohen, wenn der "Hard Brexit" Gestalt annehmen sollte. Der Anlagehorizont waren hier meist eine oder mehrere Wochen.

Kurzfristige Positionen innerhalb eines Tages eröffnen und wieder auflösen

Bei diesen Transaktionen mit CFDs , Optionsscheinen oder ähnlichen Instrumenten wird aus Sicht eines in Euro investierenden Anlegers meist das Währungspaar Euro/USD angesprochen. Der Ausgangspunkt des Daytrading ist der aktuelle Wirtschaftskalender oder wenn es einen sehr, sehr intensiv twitternden Präsidenten geben würde, auch dessen Meinungsäußerungen. Wann immer die Bekanntgabe einer neuen, höheren Staatsverschuldung zu erwarten ist oder die politischen Spannungen (Handelsstreit, Iran-USA Konflikt etc.) zunehmen, dann können Anleger Short" in USD gehen. Also einen Minusbestand an USD eingehen.

Andererseits kann es zu einer kurzfristigen Abwertung des Euro kommen, wenn beispielsweise die Zulassungszahlen der europäischen Autoindustrie wieder einmal schlecht ausfallen und der Euro ein paar Ticks gegenüber dem Dollar sinkt. Dann würden die Anleger morgens eine USD-Position eröffnen und abends wieder schließen.

Langfristige Abwertung einer Währung nutzen

Sehr langfristig orientierte Anleger in Fremdwährungen betrachten die von der OECD und weiteren Konjunkturbeobachtern herausgegebenen Daten zur erwarteten Entwicklung von Bruttosozialprodukt und weiteren Wirtschaftsindikatoren einzelner Staaten.

Im Optimalfall erkennen die Anleger ein Krisenland mit einer konvertierbaren Währung und setzen auf Währungsinstrumente, die bei Kursverlust dieser Fremdwährung Gewinn abwerfen.

Forex kann ein echter Rendite-Turbo sein: Reich werden ist aber keine Selbstverständlichkeit

Die verschiedenen Handelsstrategien beim Währungshandel bauen darauf auf, dass Sie als Anleger die Marktinformationen ansehen und Trends erkennen. Viele Transaktionen werden Gewinn abwerfen, manche (insbesondere wenn Abwärtsbewegungen nicht begrenzt werden) den Verlusttopf füllen. In der Summe wird es viele Anlegerinnen und Anleger geben, die eine hohe Rendite beim Forex / Währungshandel erzielen. Allerdings unterscheiden sich diese Strategien in Ihrer Begründetheit und Anwendbarkeit von Einmal- oder Zufallsergebnissen, die so mancher sensationeller Aktientipp erreicht. Oder zu erreichen vorgibt. Deshalb lässt sich die Frage "Reich durch Forex?" leider nicht mit Ja beantworten. Wenn aber nach "Wertzuwachs durch Forex?" gefragt wird, dann lautet die Antwort: Ja!