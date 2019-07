Kurzfristige Geldausgaben? - So werden die Finanzen wieder ausgeglichen!

Finanzielle Engpässe überwinden

Finanzielle Engpässe betreffen in Deutschland immer mehr Bürger mit mittlerem oder kleinem Einkommen. Trotz stabiler Wirtschaftslage und guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt können viele Bundesbürger unvorhersehbare Kosten aufgrund dringender Rechnungen für Autoreparatur, Zahnarztbehandlung oder für die Anschaffung einer neuen Waschmaschine nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen. Oft wird das Geld schon vor dem Monatsende knapp, sodass nur noch die Miete überwiesen werden kann. Im besten Fall kann bei einem kurzfristigen Notfall mit finanzieller Hilfe von der Familie oder Freunden gerechnet werden. Viele Betroffene sind in dieser Situation gezwungen, Sparverträge vorzeitig aufzulösen, um rasch an Bargeld zu gelangen. Die Auflösung langfristiger Sparreserven ist jedoch in der Regel mit hohen Zinsverlusten verbunden. Wenn der Kontostand bereits im Minus ist, können die meisten Menschen automatisch auf einen Dispokredit zurückgreifen. Die geduldete Überziehung sollte jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Betrag im Folgemonat wieder ausgeglichen wird. Die Zinsen für den Dispokredit sind meist wesentlich höher als die für andere Darlehensformen. Viele Menschen geraten dadurch dauerhaft in die "roten Zahlen". Generell ist es einfacher und schneller einen Ratenkredit abzubezahlen als einen Überziehungskredit. Eine Option, um schnell an das benötigte Geld zu kommen, ist der Onlinekredit. Beim Onlinedarlehen wird der gesamte Vorgang von der Anfrage bis zur Kreditvergabe online abgewickelt, sodass die Kreditsumme innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung steht. Alle Daten sowie die notwendigen Unterlagen werden digital übermittelt. Damit entfallen der Besuch in einer Bankfiliale und die mit der Kreditbeantragung verbundenen Beratergebühren.

Bestandsanalyse zur Vermeidung von Haushaltsdefiziten

Außerdem ist ein Onlinekredit in den meisten Fällen nicht zweckgebunden. Da sich die verschiedenen Kredite im Internet bezüglich ihrer Bedingungen, Zinsen und Gebühren erheblich voneinander unterscheiden, sollten die Kreditangebote, die möglicherweise infrage kommen, genau geprüft werden. Ein Kreditvergleich bei unabhängigen Vergleichsportalen ermöglichen eine objektive Gegenüberstellung von Kreditangeboten verschiedener Geldinstitute. Eine Kreditform, die exklusiv bei diesem Dienstleister zu finden ist, ist der volldigitale Onlinekredit. Nach der Online-Kreditanfrage, Sofortzusage und Legitimation per Videoident wird der Kreditvertrag online unterschrieben. Zur Kreditprüfung wird anstelle der sonst üblichen Übersendung der Kontoauszüge eine digitale Einsicht in das Bankkonto des Kunden durchgeführt. Die verbindliche Beantragung des volldigitalen Onlinekredits nimmt insgesamt nur 7 Minuten in Anspruch. Der Kreditbetrag wird noch am selben Tag überwiesen. Falls die Kreditanfrage außerhalb der Geschäftszeiten gestellt wird, kann am nächsten Tag mit der Kreditsumme gerechnet werden. Ein Onlinekredit wird vor allem dann beantragt, wenn rasch Geld benötigt wird. Kurzfristige Finanzierungen wie der Kauf neuer Möbel, Urlaubsreisen oder die Bezahlung dringender Rechnungen können mit einem Onlinekredit problemlos realisiert werden. Bei der Kredit-Online-Abwicklung wird häufig eine Sofortzusage erteilt. Zuvor müssen der Kreditbetrag und die Kreditlaufzeit sowie die monatliche Rate festgelegt werden.

Ausgaben regelmäßig kontrollieren

Damit die Monatsraten nicht den verfügbaren finanziellen Rahmen sprengen, sollte vor der Beantragung eines Onlinekredits zunächst eine Bestandsanalyse erfolgen. Dabei werden alle monatlichen Fixkosten (Miete, Versicherungen) aufgeschrieben und zusammen mit den Haushaltsausgaben zu einer Summe addiert. Hierbei wird schnell klar, wie hoch die monatliche Rückzahlung höchstens sein darf, um den Haushalt nicht übermäßig zu belasten. Während bei einer kurzen Kreditlaufzeit mit einer höheren monatliche Rate gerechnet werden muss, sinkt die monatliche Belastung, wenn eine längere Laufzeit vereinbart wird. Im Endeffekt werden für einen Kredit mit längerer Laufzeit aber mehr Zinsen bezahlt. Ein Onlinekredit kann auch für größere Investitionen verwendet werden und eignet sich ebenfalls für die Finanzierung des Eigenheims. Die für den Hausbau erforderliche Kreditsumme kann im Internet über eine langfristig aufgesetzte Baufinanzierung beantragt werden. Onlinekredite werden in den meisten Fällen von Direktbanken vergeben. Im Vergleich mit den Filialbanken bieten Direktbanken meist bessere Darlehenskonditionen. Deshalb sind auch die Zinsen für einen Onlinekredit oft um einiges niedriger als bei einem Darlehen von einer Filialbank.