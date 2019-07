Ohne Uni-Abschluss über 4000 Euro im Monat verdienen

Abgeordnete und Fluglotsen gehören schnell zu den Top-Verdienern

Viel verdienen ist nur mit einem abgeschlossenen Studium in einem populären Fach und am besten noch mit Bestnote möglich? Stimmt nicht! Im Gegenteil ist der Zugang zu etlichen hervorragend bezahlten Jobs ohne Studium und teilweise sogar ohne Ausbildung möglich.

Ein Beispiel dafür ist die Tätigkeit als Abgeordneter im Land- oder Bundestag. Dort werden mindestens 5000 Euro gezahlt und dank weiterer monatlicher Zahlungen erreicht diese Personengruppe sogar schnell einen fünfstelligen Monatsverdienst.

Landtagsabgeordnete verdienen zwar naturgemäß weniger als die des Bundes. 5000 Euro sind jedoch nur die absolute Untergrenze – in der Spitze sind bis an die 10.000 Euro realisierbar. Noch besser sieht es bei Bundestagsabgeordneten aus. Diese verdienen etwa 9500 Euro pro Monat plus zusätzlicher Zahlungen bzw. Aufwandsentschädigungen – alles in allem also ein fünfstelliges Monatsgehalt.

Eine andere ebenfalls top bezahlte Berufsgruppe sind die Fluglotsen. Bei ihnen liegt aufgrund ihrer, mit der Koordination des Flugbetriebes einhergehenden, Verantwortung bereits das Einstiegsgehalt bei 6000 Euro pro Monat. Grundlage für die Ausbildung ist ein gutes Abitur mit guten Noten in Englisch.

Piloten und Binnenschiffer werden ebenfalls hervorragend bezahlt

Verwandt mit diesem Job ist derjenige des Piloten bzw. Flugzeugführers. Sie brauchen ebenfalls kein abgeschlossenes Studium, allerdings ist einer der größten Nachteile, dass die Ausbildungskosten im sechsstelligen Bereich selbst gezahlt werden müssen.

Nach der Ausbildung beträgt das monatliche Gehalt dafür schon mindestens 3000 Euro pro Monat – Steigerungen auf über 10.000 Euro pro Monat sind mit entsprechender Berufserfahrung laut morgenpost.de bei den großen Airlines schnell realisierbar.

Ein weiteres interessantes Berufsfeld, das einen hohen Verdienst verspricht, ist das des Binnenschiffers. Diese Berufsgruppe transportiert einerseits Güter, andererseits aber auch Fahrgäste.

Schon Matrosen erhalten zum Berufseinstieg Gehälter, die sich mit etwa 2500 Euro brutto pro Monat absolut sehen lassen können. Kapitäne hingegen können mit bis zu 3800 Euro rechnen. Bei entsprechender Berufserfahrung und je nach Arbeitgeber sind weitere Steigerungen möglich.

Selbständigkeit als alternativer Weg zu hohem Verdienst

Die Selbständigkeit ist ein guter Weg, ohne Studium und ggf. sogar ohne richtige Ausbildung einen hervorragenden Verdienst zu generieren.

Abgesehen von den vier genannten Jobs, die allesamt ein top Gehalt versprechen, kann sich auch jeder, der nicht über einen Uni-Abschluss verfügt, selbständig machen. Notwendig für ein top Gehalt ist nicht einmal eine bahnbrechende Idee. Viele erfolgreiche Geschäftskonzepte in Deutschland basieren vielmehr auf Adaptionen amerikanischer Vorbilder.

Und selbst, wenn nicht eine Laufbahn als Unternehmer angestrebt wird, kann exemplarisch mit den nachstehenden Jobs auf Basis der Selbständigkeit ein ansehnliches Gehalt von mehr als 4000 Euro pro Monat erreicht werden:

Programmierer

Suchmaschinenoptimierer

Content Marketing Manager

Hochzeitsfotograf

Wichtig ist, bei der Selbständigkeit über ein ausgeprägtes Netzwerk zu verfügen und ein Gespür dafür zu entwickeln, was gerade im Trend liegt. Die rechtlichen Hürden für die Selbständigkeit sind vielfach gering und bedürfen häufig nur der Anmeldung eines Gewerbes bei der Stadt und steuerlicher Erfassung im Nachgang.