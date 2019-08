Zuhause ist mein Büro: Einfach Geld verdienen

Die Vielfalt kennt dabei keine Grenzen: Kleine Jobs, die mit wenigen Klicks erledigt sind, wechseln sich ab mit schriftlichen Aufgaben oder benötigen eine Meinung. Was all diese Minijobs gemeinsam haben? Es braucht keine Investition zum Starten. Ein Computer oder ein Tablet und eine funktionierende Internetleitung sind alles, was für den Start in die Heimarbeit benötigt wird.

Um die großen Hoffnungen auf den simplen Reichtum etwas zu schmälern: Einen dicken Gehaltscheck darf man am Ende des Monats nicht erwarten. Die Minijobs sind eine gute Möglichkeit, um die Reisekasse aufzustocken oder ein nettes Nebeneinkommen zu sichern. Um mit den kleinen Nebentätigkeiten seinen gesamten Lebensunterhalt zu bestreiten, bedarf es den richtigen Anbietern, die seriös sind und eine gerechte Entlohnung für kleine Aufgaben anbieten.

Klicken und Meinungen abgeben

Jeder hat eine Meinung. Warum nicht mit seiner Eigenen etwas Geld verdienen, wenn sie schon gefragt ist? Unternehmen suchen immer wieder Produkttester oder Teilnehmer an Studien, die neue Entwicklungen, Software oder Prototypen unter die Lupe nehmen. Meist wird auf Usability, Alltagstauglichkeit und Handling getestet, bevor das Produkt in die zweite Phase geht. Durch die Tests erhalten Firmen neue Erkenntnisse, ob an der neuen Idee noch gefeilt werden muss oder ob der erste Wurf für den großen Roll-Out reicht. Produkttester können sich neben dem Privileg, einer der ersten Menschen zu sein, die das Produkt sehen, gleichzeitig über eine Aufwandsentschädigung freuen.

Noch einfacher ist es, wenn Umfragen bearbeitet werden müssen. Zur Erstellung von Statistiken oder repräsentativen Abbildungen der Kundschaft sind Firmen angehalten, Marktforschung zu betreiben. Gefällt das Produkt? Wie kommt es an? Ist der Geruch gut? Ist der Stoff zu weich? Es gibt zahlreiche Fragen, die Entwickler stellen können, um jede Verbesserungsmöglichkeit für ihr Produkt zu finden.

Online Casinos testen

Nicht nur haptische Produkte fallen in die Testreihe, sondern auch Online Casinos. Falls es hierzu keinen Testauftrag gibt, lässt sich in den webbasierten Spielhallen mit etwas Glück durch einfaches Spielen Geld verdienen. Kenner wissen, dass Casino Freispiele die Chance auf Gewinne steigern. Für Neulinge bedeutet dies, dass keine Einzahlung vorgenommen wird vor dem Spiel, sondern kostenfrei sein Einsatz gemacht werden kann.

Mit dieser Methode binden Online Casinos vorrangig Neukunden an sich. Doch mit dem Quäntchen Glück und den richtigen Strategien lässt sich aus einem geringen Einsatz viel Geld herausholen. Im Internet finden sich dazu viele Vergleichsseiten, die die besten Startangebote gegenüberstellen.

Game-Tester und Schreiber gesucht

Wer gerne an der Konsole zockt, kann seinen Traum nun zum Beruf machen! Spieleentwickler suchen ständig nach neuen Fans, die die neuesten Games auf Verständnis und schlüssige Storylines testen. Spielen und dafür Geld erhalten? Was kurios klingt, ist ein gefragter Job , der für die Heimarbeit prädestiniert ist.

Personen mit viel Kreativität und Lust am Schreiben können mit ihrem Talent ebenfalls einige Euros dazuverdienen. In Zeiten des einzigartigen Contents sind Blogschreiber, Texter oder Lektoren gefragter denn je. Um im Ranking von Google zu steigen und eine höhere Auffindbarkeit im Internet zu erreichen, bedarf es Inhalten, die nicht dupliziert sind. Doch die Zeit um Schreiben fehlt vielen Firmen. Textagenturen kümmern sich um die Beschaffung dieser Inhalte und greifen auf Freelancer und Selbstständige zurück, die mit viel Input für kreative Texte sorgen.

Kreativität kennt keine Grenzen

Andere kreative Verdienstmöglichkeiten lassen sich mit Fotos umsetzen . Bilddatenbanken mit Stockmaterial suchen Nachschub, um ihre Archive permanent zu füllen. Statt den privaten Instagram-Account mit Bildern zu versorgen, können interessante Motive im eigenen Profil von Stockarchiven wie Pixabay oder Pexels hochgeladen werden. Je nach Klicks und Downloads anderer User erhalten die Hobbyfotografen einen entsprechenden Anteil des Honorars. Viel Geld ist es nicht, doch wer ein Auge für gute Bilder hat und weiß, welches Thema besonders gefragt ist, kann mit seiner Kamera Können in Geld verwandeln.

Recherchen auf dem Sofa

Ganz einfach wird es, wenn Minijobs nach Recherchefüchsen und Detailliebhaber suchen. Diese Art von Jobs werden benötigt, um Adressdatenbanken zu befüllen, Adressen zu prüfen oder zu checken, ob Restaurants, Institutionen und Freizeitmöglichkeiten noch aktuell sind. Stimmen die Öffnungszeiten? Gibt es die Läden noch? Die Schnelllebigkeit des Internets lässt einige Infos genauso schnell veralten. Da sind flinke Augen und Recherchekünstler gefragt, die vom Sofa aus oder im Café Zeit für Internetrecherchen haben.

Es ist sicherlich unumgänglich, mehrere dieser Jobs parallel zu bestreiten, um sich am Ende des Monats einen netten Betrag auf sein Konto auszahlen zu lassen. Mit etwas Geschick und Organisationstalent ist dies aber kein Hexenwerk: Anmelden, registrieren und in regelmäßigen Abständen nach neuen Aufgaben suchen. Je häufiger Aufträge angenommen oder Recherchen abgearbeitet werden, umso schneller steigt auch die Reputation beim jeweiligen Auftraggeber und die Anfragen häufen sich. Es ist also nicht unmöglich, mit kleinen Jobs gutes Geld zu verdienen. Doch es braucht Ausdauer und viel Zeit!