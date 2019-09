Finanzielle Engpässe überbrücken - So bleiben Sie liquide

Der Dispositionskredit - Kurz Dispo

Der Dispo wird normalerweise von nahezu jeder Bank eingeräumt. Dabei handelt es sich um einen verfügbaren Überziehungsrahmen, bis zu dem Sie Ihr Konto belasten können. Bekommen Sie beispielsweise jeden Monat 2000 Euro Netto von Ihrem Arbeitgeber überwiesen und steht Ihnen ein Dispo von 1000 Euro zur Verfügung, können Sie theoretisch über 3000 Euro verfügen. Das hört sich auf den ersten Blick gut an, doch leider steckt der Teufel im Detail. Für Dispo-Kredite werden von Banken sehr hohe Zinsen verlangt, die zwischen 10 und 20 Prozent liegen können. Zusätzlich kann der Dispo zu einer Art Schuldenfalle werden, denn ist Ihr Konto mit 1000 Euro im Minus, bleiben Ihnen im nächsten Monat nur noch 1000 Euro von Ihrem Nettogehalt übrig.

Der Ratenkredit - Die bessere Alternative

Der Ratenkredit ist die deutlich bessere Alternative zu einem Dispo. Sie nehmen als Kreditnehmer beispielsweise 5000 Euro als Kreditsumme auf und zahlen diesen Betrag dann Ihrem Budget und der Laufzeit entsprechend zurück. Dies können 50, 100 oder 200 Euro bzw. ein individueller Betrag sein, der Ihr monatliches Budget schont und trotzdem ermöglicht, dass Sie sich Ihre Träume erfüllen oder dringende Zahlungen tätigen können. Der Zinssatz für einen Ratenkredit ist auch deutlich geringer als beim Dispo. Die Kreditnebenkosten fallen also entsprechend niedriger aus. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Menge Informationen zum Thema Ratenkredit . Zusätzlich steht Ihnen ein praktischer Kreditrechner zur Verfügung, mit dem Sie sofort die Laufzeit und die jeweilige Ratenhöhe berechnen können.

Alternative Methoden für Ihre Liquidität

Was in vielen Fällen auch funktionieren kann, sind Verkäufe von Dingen, die Sie nicht mehr benötigen. Nicht selten werden in Kellern oder auf Dachböden noch Schätze ausgegraben, die sich auf eBay und Co. in echtes Geld verwandeln lassen. Damit können Sie finanzielle Engpässe ebenfalls überwinden und wieder etwas Luft auf Ihrem Konto schaffen. Setzen Sie sich allerdings nicht der Gefahr aus, Ihre Habseligkeiten wegen finanziellen Mitteln deutlich unter Wert zu verkaufen. So manch ein Schnäppchenfuchs wartet nur auf gute Gelegenheiten und Sie verkaufen im schlimmsten Fall für einen viel zu geringen Preis.

Unser Tipp: Sparen Sie in Zeiten der Liquidität auf jeden Fall regelmäßig Geld an, damit Sie im Fall der Fälle über ein Polster verfügen. Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall den Ratenkredit, da er, im Gegensatz zum Dispokredit über Ihr Girokonto , über die günstigsten Konditionen, sowie die Budget-schonendste Methode der Rückzahlung verfügt.