Bitcoin Profits: Seriös oder Abzocke?

Das ist auch der Grund, warum die Zahl der „schwarzen Schafe“ nicht sinkt. Wer mit dem Bitcoin arbeiten will und eine entsprechende Plattform sucht, der sollte daher im Vorfeld einen Blick auf die Test- wie Erfahrungsberichte des jeweiligen Anbieters werfen. So auch, wenn man sich für Bitcoin Profit interessiert .

Darf Bitcoin Profit das Vertrauen geschenkt werden?

Bitcoin Profit, entwickelt von Sven Hegel, der schon an der Wall Street als Software-Entwickler tätig war, mag wohl zu den bekanntesten Krypto Trading Bots gehören. Von Vorteil ist der Umstand, dass hier diverse Kryptowährungen zur Verfügung stehen, sodass man nicht nur auf den Bitcoin angewiesen ist. Die Erfolgsquote liegt bei 90,4 Prozent. Die Ersteinzahlung beläuft sich auf 250 US Dollar. Von Seiten des Unternehmens wird damit geworben, dass pro Tag ein Profit von rund 13.000 US Dollar erzielt werden könnte.

Im Internet findet man sehr wohl aber auch einige Scam Vorwürfe . Aus diesem Grund sollte man unbedingt einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Registrierung dauert nur wenige Augenblicke

Der Registrierungsprozess ist ausgesprochen einfach und kommt zudem auch ohne Double OptIn-Verfahren aus. Das heißt: Anmelden, Geld einbezahlen, loslegen. Anfänger sollten sich nach der Registrierung noch mit dem Demo-Modus befassen, um sich so mit den diversen Funktionen vertraut machen zu können.

Der Bitcoin Bot übernimmt dann die Kontrolle, wenn man auf „Signal öffnen“ klickt. In weiterer Folge werden dann die Positionen automatisch eröffnet.

Wie funktioniert ein Krypto Trading Bot?

Der Bot nimmt eine technische Analyse des Kurses vor - das heißt, es gibt keine Fundamentalanalyse. Natürlich kennt das Programm die jeweiligen Besonderheiten der diversen Assets und zieht den aktuellen Preis wie auch das Handelsvolumen heran, bevor ein Kauf- oder auch Verkaufssignal gesendet wird.

Aufgrund der Tatsache, dass auf zahlreiche Daten wie Muster zurückgegriffen werden kann, befinden sich all jene Trader im Vorteil, die mit einem Bot arbeiten. Denn es gibt durchaus wiederkehrende Muster, die hier Berücksichtigung finden und am Ende zum Erfolg führen. Vor allem dann, wenn man sich mit dem sogenannten Daytrading befasst.

Die Aufgaben, die von Seiten des Bots verfolgt werden, sind: Trends frühzeitig erkennen, Positionen automatisch eröffnen wie schließen und Rückschlüsse aus vergangenen Trades ziehen.

„Rattengift“ oder gewinnbringende Alternative?

Ein Anlageobjekt besitzt für den Investor immer dann einen Wert, sofern auch Erträge erwirtschaftet werden. Bei der Kryptowährung Bitcoin, die hier durchaus mit Gold verglichen werden kann, ist es jedoch anders. So hat Warren Buffett den Bitcoin zuletzt als Muschel bezeichnet, die nur daliegt - und Muscheln gibt es schlussendlich wie Sand am Meer.

Buffett fand aber auch schon deutlichere Worte, als er etwa davon sprach, der „Bitcoin sei Rattengift zum Quadrat“. Aber auch wenn Buffett nichts vom Bitcoin hält, so gibt es doch genügend Investoren, die durchaus schon richtig viel Geld damit verdienen konnten. Denkt man etwa an die Preisentwicklung im Jahr 2017, als der Bitcoin im Januar bei 1.000 US Dollar lag und gegen Ende des Jahres fast die 20.000 US Dollar-Hürde übersprang, so konnte hier eine ordentliche Gewinnsumme erzielt werden.

Das Fazit

Foto: pixabay.com

Ist Bitcoin Profit eine Hilfe, wenn man mit Unterstützung des zur Verfügung stehenden Bots mit Kryptowährungen handeln will? Sehr wohl mag Bitcoin Profit eine interessante Plattform sein, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Es gibt sehr wohl negative Berichte, die man nicht zur Gänze außer Acht lassen sollte.

Möchte man mit Bitcoin Profit arbeiten, so sollte man vorsichtig sein und zu Beginn keine höhere Summe als den vorgeschriebenen Mindestbetrag einbezahlen.