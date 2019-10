Wie Lottogewinne in Deutschland und im Ausland versteuert werden

Lottogewinn und Steuern

Noch bevor die Lotteriegesellschaft den Gewinn überweist, stellen sich viele Lottospieler die Frage, ob für den Gewinn Abgaben fällig werden. Ob Kleingewinn oder großer Jackpot, der Gewinn muss nicht versteuert werden. Denn Spielgewinne zählen nicht zu den sieben Einkommensarten, auf die in Deutschland Steuern erhoben werden.

Wenn der Gewinn angelegt wird, greift im Detail die Abgeltungssteuer. Als Lottospieler muss man dann bereits 25 Prozent des Ertrags versteuern. Um dies zu vermeiden, kann der Gewinn in andere, nicht steuerbare Bereiche investiert werden. Zu finden sind die steuerbaren Einkommensarten in § 2 Abs. 3 EStG, die explizit festlegen, dass beispielsweise für den Lohn und Mieteinnahmen Steuern anfallen – für Gewinne bei den Lotterien jedoch nicht.

Deshalb zahlen die Lottogesellschaften den Gewinn auch in voller Höhe aus. Abzüge durch Mehrwertsteuer und Co. gibt es bei unregelmäßigen Spielgewinnen nicht. Lediglich wer regelmäßig hohe Gewinne erzielt – möglich ist dies beispielsweise beim Systemspiel oder bei hohen Einsätzen – muss diese versteuern. Wer mit den Gewinnen Kapital erzielt, muss dieses ebenfalls versteuern.

Erträge aus dem Lotto-Jackpot sind steuerpflichtig

Auf den Lottogewinn selbst fallen, wie bereits erwähnt, keine Steuern an. Anders sieht es mit den Erträgen aus, die später mit dem Gewinn erwirtschaftet werden. Wer seinen Lottogewinn anlegen möchte, muss je nach Investment etwa die Mieteinnahmen versteuern. Deshalb sollten große Lottogewinne sorgfältig investiert werden. Aus steuerlicher Sicht bietet sich die Einschaltung eines Vermögens- oder Steuerberaters an. Der Profi kann den Gewinn überprüfen und Empfehlungen zur Investition geben.

Eine Ausnahme gibt es noch: Lottogewinner, die Sozialleistungen beziehen, müssen den Gewinn bei der Arbeitsagentur als einmalige Einnahme melden. Der Gewinn selbst bleibt steuerfrei, die Agentur für Arbeit kann jedoch ihre Zahlungen kürzen oder gar komplett streichen. Es ist also nicht möglich, gleichzeitig beim Lotto zu gewinnen und Arbeitslosengeld zu beziehen und dadurch praktisch doppelt zu kassieren.

Lottogewinn vererben: darauf ist zu achten

Lottogewinne sind in Deutschland nicht steuerbar. Wenn der Gewinn allerdings investiert wird, fallen Steuern an. Weil je nach Regelmäßigkeit des Gewinns und Land der Teilnahme Ausnahmeregelungen gelten können, sollten sich Lottospieler selbstständig ein Bild von der steuerlichen Situation machen.

Eine abweichende Steuersituation gibt es bei Gewinnen aus ausländischen Lotterien, aber auch bei Erbschaften. Soll der Lottogewinn vererbt werden, fällt eine Erbschaftssteuer in der entsprechenden Höhe an, welche dann von dem oder den Erben entrichtet werden muss. Um keine hohen Mehrausgaben zu riskieren, sollte der Lottogewinn entsprechend angelegt werden. Ein Vermögensberater gibt auch hier Auskunft über die Möglichkeiten und stellt auch bei künftigen Lottogewinnen eine wichtige Orientierungshilfe dar.

Lottogewinn Steuern bei ausländischen Lotterien

In Deutschland sind Gewinne aus Lotterien steuerfrei. Wer an der US-amerikanischen Powerball-Lotterie oder an der argentinischen Quiniela Plus

teilnimmt, muss dagegen mit Abgaben rechnen. Auf einen Gewinn bei Powerball werden zum Beispiel 36 Prozent Steuerabgaben fällig. Zuständig für die Festlegung der Steuern ist der Staat, in dem die Lotterie ausgetragen wird. Die benötigten Informationen finden sich im Kleingedruckten, die Lotteriegesellschaft informiert die Gewinne in der Regel jedoch auch noch einmal selbstständig, worauf im Hinblick auf

die Steuern zu achten ist.

Bei Mehrländer-Lotterien wie dem Eurojackpot fallen bei einer Teilnahme aus Deutschland keinerlei Steuern auf den Gewinn an. Etwaige Erträge aus dem Gewinn bleiben steuerpflichtig. Wer sich unsicher ist, informiert sich am besten vorher bei der zuständigen Lotteriegesellschaft über die steuerliche Situation, bevor er seine Lieblingslotterie spielt.