Der digitale Wandel an der Börse

Das sind die wichtigsten Trends im Finanzmarkt

Investitionen werden weltweit vor allem im Bereich des Alterungsprozesses bei Menschen, Automation, FinTech, gesunder Lebensstil und umweltfreundliche Technologien getätigt. Hervorzuheben ist dabei insbesondere der Markt an Finanzdienstleistungen, denn kein anderer Bereich wurde in den letzten Jahren so stark gewandelt.

Damals war es üblich, dass lediglich große Institutionen am Finanzmarkt handeln konnten. Es gab schlichtweg keine Alternative, bis in den frühen 1990er-Jahren aus den USA eine neue Art des Tradings entwickelt worden ist: CFDs . Dadurch hat jeder die Möglichkeit, mit wenigen Klicks von zu Hause aus mit allen Vermögenswerten zu handeln.

Es steht beinahe außer Frage, welche Konzepte in der Wirtschaft gefragt sind. Die Trends zeigen eine klare Linie und es ist davon auszugehen, dass die Digitalisierung in den kommenden Jahren präsenter sein wird, als es heute der Fall ist. Ein Beweis dafür ist vor allem die neue Mittelstandbefragung der Landesbank Baden-Württemberg, denn ist die Mehrheit (72 Prozent) dafür, dass mehr in die Digitalisierung investiert werden sollte.

Werden Arbeitsplätze unter der Digitalisierung leiden?

Die Automatisierung ist noch ein Bereich, der immer öfters in den Schlagzeilen genannt wird. Das liegt vor allem daran, dass hierüber insbesondere mit der Fragestellung, ob dadurch Arbeitsplätze verloren gehen werden, berichtet wird. Noch ist völlig unklar, ob durch Roboter neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen entstehen könnten oder ob Stellen hierdurch verschwinden . Die Chancen ergeben sich aber für den Anleger, denn dieser Markt könnte durchaus fortschreiten, und zwar weltweit.

Eine Studie des internationalen Roboterverbands IFR ergab, dass die Nachfrage an Robotern für die Industrie weiter zunimmt, bis 2021 sind es 14 Prozent im Jahr. Die Nachfrage an Collaborative Robots (Cobots) stieg im selben Zeitraum um 50 Prozent. Hierbei handelt es sich um eine Roboter-Technologie, die eng mit dem Menschen zusammenarbeitet.

Umweltschutz wird ein neuer Aspekt

Besonders in Deutschland ist das Thema Umweltschutz größer denn je. Die „ sauberen Technologien “ werden somit am Markt gefragter und hiermit ergibt sich wohl eine neue Chance für Anleger. Die US-Vermögensverwalter BNY Mellon Investment Management hatte bei seinen institutionellen Anlegern eine Befragung durchgeführt, hieraus geht hervor, dass die Anleger im Klimawandel ein Anlagerisiko sehen. BNY Mellon ist eine wichtige Investment-Firma, denn sie deckt institutionelle Anleger ab und verwaltet ein Vermögen von etwa 12,75 Billionen Dollar.

Abgesehen vom Umweltschutz sind vor allem auch die Punkte „Alterung und Lifestyle“ sehr gefragt. Die Alterung in der Bevölkerung nimmt weiter zu und das birgt Änderungen in der Wirtschaft, im sozialen und aber auch im politischen mit sich und hebt neue Herausforderungen hervor.

Vernetzte Verbraucher

Weiterhin wichtig sind scheinbar auch die Bereiche des „vernetzen Verbrauchers“ und des „Fintechs“. Die Onlineshops wuchsen schnell, während traditionelle Optionen entweder gar nicht mehr auf dem Markt sind oder finanzielle Schwierigkeiten haben. Selben gilt aber auch für den zunehmenden Einsatz von Finanztechnologien im Bereich der Bankgeschäfte.

Der E-Commerce-Anteil im deutschen Einzelhandelsumsatz nimmt weiter zu. Laut Ibi Research ist ein Anstieg von 2017 bis 2014 von 9,6 auf 15,0 Prozent zu erwarten. Die Trends sind weiterhin scheinbar klar und Anleger können hieraus neue Chancen wahrnehmen.