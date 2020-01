Bitcoin im Bankensystem: Kann BTC nun bei Banken gekauft werden?

Für Kryptowährungen ist es tatsächlich ein großer Erfolg in Deutschland. Das Trennungsverbot gibt es seither nicht mehr, nachdem der Finanzausschuss hierzu einen Vorschlag unterbreitet hatte. Der Bundestag sowie auch der Bundesrat waren dafür — Bitcoin und Co. dürfen nun von Banken besitzt werden.

BaFin ändert Regelungen für Kryptowährungen

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hat die Regelungen erheblich geändert. Dienste, welche Kryptowährungen für andere aufbewahren, dies ist zum Beispiel bei Börsen der Fall, müssen erst bis zum 30. November 2020 einen vollständigen Antrag stellen. Bis zur Frist ist die BaFin mit der Absichtserklärung einverstanden. Hiervon sind jedoch Vermögensverwalter ausgeschlossen.

Könnte ein neuer Bitcoin Hype 2020 bevorstehen?

Der Bitcoin wird laut bestcasinosites.net immer häufiger im Internet benutzt, um damit eine Transaktion zu tätigen. So gibt es zahlreiche Casinos, aber auch gewöhnliche Onlineshops, welche den Handel erlauben. Durch Browser-Erweiterungen würde es zum Beispiel gelingen, via Bitcoin bei Amazon zu bezahlen. Offiziell ist die digitale Währung aber noch nicht vertreten.

Banken dürfen nun mit dem Bitcoin handeln und diesen auch an die Kunden verkaufen. Diese Nachricht ist für Anhänger von Kryptowährungen entsprechend eine positive Nachricht. Jetzt könnte neues Geld in den Markt fließen. Die Spekulation ist nun, ob es tatsächlich zu einem Bitcoin Hype 2020 kommen wird und inwiefern Banken sich hieran beteiligen.

Die gute Nachricht ist vor allem, dass sich Deutschland nun in die Vorreiterrolle gesetzt hat. Kaum ein anderes Land gewährt den Banken einen freien Handel über Kryptowährungen. Jetzt ist doch die Frage, inwiefern diese Möglichkeiten auch angenommen werden. Insbesondere traditionelle Banken werden so schnell womöglich gar nicht in den Handel einsteigen.

Dagegen sind kleinere Banken nun in der Position, ihr Angebot entsprechend um ein Finanzprodukt zu erweitern. Durch eine App könnte die Integration problemlos verlaufen. Zusätzlich können Steuer einfacher entrichtet werden.

Wie sieht das Gesetz in der Realität aus?

Während der Verkündung, dass Deutschland nun endgültig Regeln schafft für den Handel mit Kryptowährungen, wurde Deutschland als das Mekka für den Bitcoin bezeichnet. Die internationale Presse mit dem Schwerpunkt Kryptowährungen hat das Gesetz als Durchbruch im deutschen Markt gehuldigt.

Fast ein Monat nachdem das Gesetz verabschiedet worden ist, stellt sich heraus, dass das Gesetz gar nicht die erwarteten Änderungen gebracht hat. Durchaus gibt es Firmen aus Deutschland, die sich mit dem Bitcoin beschäftigen , allerdings sind es nicht die großen Banken.

Allerdings hat zum Beispiel die ING Bank oder die Deutsche Bank sich hierzu geäußert. Die Entwicklungen werden im Markt beobachtet. Jedoch gibt es keine konkreten Pläne, um selbst eine Bitcoin-Verwahrung aufzubauen.

Wieso nutzen Banken keine Bitcoins?

Die rechtlichen Möglichkeiten wurden geschaffen, aber weshalb nutzen die Banken diese Möglichkeit nicht? Es liegt vor allem daran, dass noch Fristen verstreichen müssen. Unternehmen, welche nun Kryptowährungen aufbewahren möchten, müssen sich nämlich gedulden. Die Änderungen beziehen sich leider auf Betreiber von Geschäftsmodellen, die bereits 2019 betrieben worden sind. Alle Neuanbieter müssen sich zuerst im Erlaubnisverfahren bewähren.

Hierbei kommt aber noch eine Frage auf: Was ist mit den Firmen, die vor 2020 das Geschäft aufgenommen haben, jedoch außerhalb von Deutschland ihren Hauptsitz haben? Die neue Verwahrerlaubnis bezieht sich nur auf deutsche Firmen und auf ausländische Firmen, die auch eine Niederlassung in Deutschland haben.

Die Lösung: Firmen, die nun aktiv in diesem Bereich arbeiten möchten, müssen einen entsprechenden Antrag bei der BaFin stellen. Somit gibt es durchaus noch Tücken im Gesetz, welche die Tätigkeit noch etwas erschweren.