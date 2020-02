Lebensträume finanzieren: Entwicklungen der Kreditbranche nutzen

Kreditaufnahme längst etabliert

Sich etwas zu gönnen und mehr Lebensfreude zu gewinnen, soll für viele Haushalte nicht am finanziellen Rahmen scheitern. Gerade wenn finanzielle Spielräume in der Rentenphase oder bei jungen Menschen eher gering sind, ist das Interesse an einem Kreditabschluss schnell gegeben. War dieser vor einigen Jahrzehnten mit größerem Aufwand und längeren Gesprächen mit der Hausbank verbunden, suggeriert die Vielzahl an Kreditanbietern im Netz einen schnellen, direkten und problemlosen Abschluss eines Darlehens.

Die Online-Kreditbranche hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Finanzierung per Kredit gesellschaftsfähig geworden ist. Dennoch hat die Entwicklung ihre Kehrseite: Neben seriösen Anbietern gibt es schwarze Schafe, bei denen Menschen in finanziellen Nöten unbedacht Kredite abschließen. Als Folge geraten sie noch tiefer in die Schuldenfalle, schließlich muss eine gesicherte Tilgung gewährleistet sein. Hierauf achtet leider nicht jedes Kreditinstitut im Sinne seiner Kunden.

Niedrigzinsen für Finanzierungen nutzen

Der Reiz von Kreditfinanzierungen ist über die letzten Jahre zusätzlich durch die europäische Zinspolitik angekurbelt worden. Mit einem Leitzins auf niedrigem Rekordniveau soll vor allem Unternehmen der Kreditabschluss für neue Investitionen erleichtert werden. Als Nebeneffekt profitiert hiervon das Privatkundengeschäft, wobei vor allem Baufinanzierungen mit ihrer langen Laufzeit an Reiz gewinnen.

Zusätzlich sorgt der harte Wettbewerb zwischen den Banken und Kreditinstituten für einen harten Kampf um den günstigen Zinssatz. Stehen noch der Abschluss von Krediten ohne Schufaeintrag in Aussicht, sind private Haushalte schnell an einem Abschluss interessiert. Für Auto, Umzug und andere große Anschaffungen ist das Thema Niedrigzinsen weiterhin interessant, da die Zinsbindung über die gesamte Laufzeit von einigen Jahren zugesichert ist.

Die Bonität als Fluch und Segen

Was den traditionellen Kreditabschluss früher erschwerte, war die Bonität. Die Hausbank war der einzige zentrale Ansprechpartner vor Ort, wenn es um die Finanzen ging. Die Ban konnte abschätzen, welche Sicherheiten vorliegen und bis zu welchem Umfang diese für die Absicherung eines gewünschten Kredits reichen. Durch Direktbanken und Finanzpartner online hat sich das System dezentralisiert – mit Vor- und Nachteilen für die Bewertung der eigenen Bonität.

Für Privatkunden ist es leichter, jenseits der heimischen Bank zu einem attraktiven Kredit zu gelangen. Jedes Finanzunternehmen legt eigene Maßstäbe an die Bonität des potenziellen Schuldners an. Dies macht in vielen Fällen den Abschluss eines Kredits möglich, dem die Hausbank niemals zugestimmt hätte.

Im Gegenzug übersehen viele Antragsteller bei der Ablehnung durch eine Bank die eigentliche Funktion der Bonitätsprüfung: Den Schutz vor einer weiteren Verschuldung. Eine Bank verwehrt den gewünschten Kredit aus ihrer Erfahrung heraus, dass es bei der Tilgung zu ernsthaften Schwierigkeiten kommen kann. Die Ablehnung ist somit keine Schikane, sondern in vielen Fällen ein wertvoller Schutz vor der persönlichen Überschuldung bis hin zur Privatinsolvenz.

Kredite trotz und ohne Schufa

Sind mehrere Ablehnungen durch Banken und Kreditinstitute aufgrund fehlender Sicherheiten und einer negativen Bonität erfolgt, ist dies nicht das Ende aller finanziellen Hoffnungen. Hierfür sorgen Finanzinstitute online, die eine Vergabe ihrer Kredite ohne oder trotz Schufa zusichern. Dies klingt für Kreditsuchende hervorragend, die aufgrund ihres Schufa-Scores bislang abgelehnt worden. Eine solche Kreditvergabe hat jedoch immer einen Haken.

Bei vielen Finanzpartnern ist nicht gemeint, dass der Kredit ohne einen Blick auf den Schufa-Eintrag erfolgt. In diesem Fall würde das Kreditinstitut ein erhebliches Risiko tragen. Der Kreditpartner weiß bei jeder Anfrage außerdem, dass der Antragsteller wahrscheinlich schon von anderen Banken abgelehnt wurde und deshalb auf einen Kredit ohne Schufa spekuliert. Gemeint ist stattdessen, dass der neu vergebene Kredit das Schufa-Scoring nicht zusätzlich beeinflusst. Eine angemessene Bonität sowie Sicherheiten für die Tilgungsphase sind dem potenziellen Kreditpartner natürlich weiterhin zu präsentieren.

Oder auch nicht: Wenige Finanzinstitute rühmen sich damit, keinen Blick in den Schufa-Eintrag zu werfen. Hier wird nach individuellen Maßstäben und dem expliziten Nachweis von Sicherheiten entschieden, ob ein Kredit zustande kommt oder nicht. Solche Angebote sind nicht per se schlecht, für den Kreditnehmer jedoch mit einem hohen Risiko verbunden. Je höher die gewünschte Kreditsumme, umso genauer sollte ein solches Angebot überdacht werden.

Eigenverantwortung von vielen unterschätzt

Jeder Kreditnehmer geht davon aus, dass er den aufgenommenen Kredit sicher zurückzahlen kann. Leider spielt das Leben häufig, wie es möchte und sorgt für Probleme, nicht nur bei der Kredittilgung. Unfälle, Krankheiten, Arbeitslosigkeit oder unerwartete Ausgaben beeinflussen die Tilgung erheblich und sorgen dafür, dass die sichere Finanzierung scheitert.

Seriöse Finanzpartner berücksichtigen dies und weisen auf entsprechende Risiken hin. Mit der Restschuldversicherung und ähnlichen Maßnahmen bieten sie Formen der Kreditabsicherung an, die Kreditnehmer gerade vor unerwarteten Ereignissen schützen. Leider entfallen solche Sicherheiten, wenn der Kreditnehmer ohne Bedacht einen Kredit ohne Schufaeintrag abgeschlossen hat und generell wenig zum Thema Kreditabsicherung weiß. Hier werden Komplikationen in der Tilgungsphase schnell zum Super-Gau.

Jedem Kreditnehmer sollte bewusst sein, dass er mit einem Kreditabschluss eine Eigenverantwortung trägt. Wer bewusst gegen die klassische Bewertung der Bonität durch seine Hausbank vorgeht und nach einem günstigeren Angebot online sucht, tauscht die günstigeren Kreditzinsen gegen ein etwas höheres, persönliches Risiko ein. Umso wichtiger ist, bei der Kreditsuche online auf die Seriosität des Anbieters und dessen Konditionen rund um die Kreditvergabe zu achten.

Grundlegendes zum Kreditangebot online

Beim Vergleich der Kreditanbieter zeigt sich schnell, dass bei Direktbanken und ähnlichen Anbietern online günstigere Zinsen warten. Dies ist absolut seriös und lässt sich durch den geringeren Kostenaufwand der Anbieter erklären. Viele Dienstleister online führen kein Filialsystem und arbeiten mit schlanken Strukturen. Entsprechend weniger Kosten sind für das Unternehmen zu decken und umso leichter fällt die Weitergabe günstigere Zinsen an den Endkunden.

Der Tilgungszins ist ein wesentlicher Faktor für einen starken Kreditvertrag, was den Abschluss online so reizvoll macht. Trotzdem sollten weitere Konditionen rund um die Kreditvergabe nicht vernachlässigt werden. Neben Laufzeit und zugesagter Kreditsumme gilt dies vor allem für einen starken Service und Vertragsextras, die für Sicherheit und eine bequeme Rückzahlung sorgen. Gerade wenn der direkte Ansprechpartner vor Ort wie bei einer Hausbank fehlt, sollte weiterhin eine umfassende Beratung durch den Kreditpartner zugesichert sein.

Der Sofortkredit als schnelle Lösung

Ein weiterer großer Vorteil der Kreditvergabe online ist die schnelle Gewähr. Bei einer Hausbank sind nicht selten viele Formalitäten zu erfüllen, durch persönliche Termine und Gespräche dauert der Kreditabschluss oft wenige Tage oder sogar Wochen. Hier bringt das Medium Internet wie in vielen Lebensbereichen deutlich mehr Schwung in die Vergabe und sorgt schnell für die erhoffte, finanzielle Sicherheit.

Mit Sofortkrediten lassen sich einfach und schnell Darlehen aufnehmen , wobei die Zusage oft nur wenige Minuten benötigt. Die Anbieter überprüfen zunächst nur, ob aktuell bereits laufende Kredite oder vergleichbare Verpflichtungen bestehen. Ist dies nicht der Fall, darf mit einer Zusage gerechnet werden, zeitnah findet die Erstellung eines Kreditvertrags mit den persönlich abgestimmten Kreditzinsen statt.

Wie hoch diese ausfallen, hängt weiterhin von der vorliegenden Bonität sowie dem Schufa-Scoring ab. Eine Anfrage bei der Schufa findet also auch bei Sofortkrediten statt, der potenzielle Kreditgeber wickeln diese jedoch schnell und digital ab. Der gesamte Prozess der Vergabe beschleunigt sich hierdurch und ist besonders für Kredite reizvoll, bei denen es auf jeden Tag ankommt. Die Anschaffung eines dringend benötigten Elektrogerätes oder eines neuen fahrbaren Untersatzes lässt sich schließlich nicht wochenlang aufschieben.

Auch bei schnellem Abschluss Konditionen beachten

Faktisch ist ein Sofortkredit vieler Anbieter im Netz nichts anderes als der vertraute Ratenkredit von Banken und anderen Kreditinstituten. Lediglich der Zeitraum vom Erstantrag bis zur Auszahlung des Darlehens auf das eigene Konto fällt deutlich kürzer aus. Diese schnelle Vergabe verleitet so manchen Kreditnehmer dazu, vorzeitig einem Angebot zuzustimmen und sich wenig mit den weiteren Konditionen des Kredits zu befassen. So groß die finanzielle Not auch ist, beim Abschluss ist jederzeit Vorsicht geboten.

Ist das Kreditangebot erstellt, sollte nicht blind die Unterschrift gesetzt werden. Der Spielraum bei den Tilgungszinsen für einen Sofortkredit ist wie beim Ratenkredit groß, abhängig vom jeweiligen Kreditgeber. Ein ruhiger Blick auf alle Details des Vertrags sollte auch bei einem schnellen Geldbedarf nicht untergehen. Gleiches gilt für den Vergleich diverser Anbieter im Vorfeld, der sich online bequem durchführen lässt. Bei einem solchen Vergleich kann die Vergabe als Sofortkredit ohne lange Wartezeiten ein wesentliches Kriterium sein.

Auch wenn der Sofortkredit deutlich unbürokratischer als klassische Kredite ist, kommt er nicht ohne Vertrag und Unterschrift aus. Hier hilft der Service des jeweiligen Anbieters weiter, entstehende Fragen frühzeitig zu klären und Sicherheit für diese besonders schnelle Kreditart zu gewinnen. Dies gilt beispielsweise für den Einfluss der Laufzeit und der gewünschten Kredithöhe auf das Angebot, wo es bereits mit geringen Anpassungen zu deutlich günstigeren Konditionen kommen kann.

Freiheiten durch die Sondertilgung behalten

Bei kurzen Laufzeiten und einem überzeugenden Kreditangebot rücken zusätzliche Vertragsbedingungen in den Hintergrund. Soll für einen Modernisierungs- oder Autokredit ein höherer Betrag aufgenommen werden, sind Zinssatz und Laufzeit nur zwei der wichtigsten Kriterien. Ein wichtiger Aspekt ist die Option auf Sondertilgung, um während der Laufzeit eine Umschuldung des Kredits durchzuführen.

Unabhängige Informationen zur Sondertilgung von Krediten raten zur kostenlosen Sondertilgung, da ansonsten eine Gebühr den Effekt der Umschuldung erheblich schmälert. Auch das frühzeitige Auslösen des Kredits sollte durch die Regelung komplett möglich sein. Schließlich kann das Leben auch zu einem unerwarteten Geldsegen beitragen, mit dem sich Schuldner direkt von der ausstehenden Tilgungslast befreien können.

Absicherung der Restschuld oft sinnvoll

Ein weiterer Aspekt zur Sicherheit beim Abschluss von Krediten ist die Absicherung der Restschuld. Viele Anbieter von Sofortkrediten und klassischen Ratenkrediten setzen diese bei einer gemäßigten Bonität ohnehin voraus. Die Absicherung erfolgt durch einen speziellen Versicherungsvertrag, der explizit für die Dauer der Kredittilgung gilt. Beispielsweise als Risiko-Lebensversicherung gestaltet, übernimmt die Auszahlung der Versicherung die ausstehende Restschuld.

Bei manchen Kreditnehmern ist der Abschluss unbeliebt, da neben der Tilgungsrate monatliche Beiträge für die Versicherung zu zahlen sind. Dies sind Zusatzkosten, die Monat für Monat anfallen und die finanziellen Freiheiten des Haushaltes einschränken. Im Gegenzug muss sich der Schuldner jedoch keine Gedanken über Situationen wie Unfälle oder eine Arbeitslosigkeit machen. So schwerwiegend sich diese auf die generelle Lebensführung auswirken, erschwert der bestehende Kredit diese nicht noch zusätzlich.

Erfahrung und Zuverlässigkeit wichtige Kriterien

Über die letzten 20 Jahre sind immer neue Banken und Kreditinstitute entstanden, die ihre Dienste ausschließlich über das Internet anbieten. Manche Finanzpartner blicken auf wenig Erfahrung in der Kreditvergabe zurück und sind langfristig vom Markt verschwunden. Auch wenn die Bewerbung von Krediten explizit online erfolgt, sind Tradition und Erfahrung wichtige Kriterien bei der Auswahl des Kreditgebers.

Es gibt viele Bankhäuser, die schon vor dem digitalen Zeitalter mit der Kreditvergabe befasst waren. Diese haben frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und ihr Geschäft auf den Online-Sektor ausgedehnt bzw. sind hier ausschließlich noch tätig. Aufgrund dieser Erfahrung ist die schnelle Vergabe von Sofortkrediten umso einfacher möglich. Das Internet beschleunigt die formalen Prozesse, während das Know-How der Kreditinstitute für eine sichere und schnelle Einschätzung des Antragstellers sorgt.

Alternativen der Finanzierung genau prüfen

Was passiert, wenn selbst die Vergabe von Krediten online aufgrund einer schlechten Bonität scheitert? Dies muss nicht das Ende aller finanziellen Hoffnungen bedeuten. Die Kreditvergabe von privat hat sich online ebenfalls durchgesetzt. Hier haben Geldsuchende die Möglichkeit, sich mit ihrem Finanzierungsprojekt ausführlich zu präsentieren und private Geldgeber zu gewinnen.

Natürlich ist ein Nachweis der Sicherheiten genauso notwendig, was die vermittelnden Plattformen als Entscheidungshilfe für potenzielle Geldgeber durchführen. Gänzlich ohne Schufa-Prüfung und einen Nachweis von Bonitäten geht es hier also auch nicht. Mit einem überzeugenden Projekt und einem direkten Kontakt zu den einzelnen Investoren lässt sich jedoch manchmal mehr erreichen als beim klassischen Kreditinstitut.

Tempo und Verantwortung zusammen optimieren

Der Kreditabschluss ist heutzutage einfacher denn je und trotzdem an die Prüfung von Bonität und Sicherheit gekoppelt. So groß der Wunsch nach einem schnellen Kreditabschluss ist, sollte sich jeder Haushalt der Verantwortung einer Verschuldung bewusst sein. Hierbei helfen Finanzpartner vor Ort sowie online, wobei letztere mit ihren Zinsen und weiteren Konditionen den Markt wesentlich belebt haben. Ist hier ein seriöser Partner gefunden, darf es im Rahmen eines Sofortkredits gerne etwas schneller gehen. Schließlich sollen die lang gehegten Lebensräume nicht mehr unnötig lange warten.