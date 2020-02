Geringere Kosten

Im Vergleich zu einem Depot bei einer Bank sind Online Broker meistens günstiger . Da der Anleger die Transaktionen selbst durchführt, können Online Broker ihre Dienstleistungen zu einem niedrigeren Preis anbieten. Das Online Depot selbst ist meist kostenlos. Die Gebühren für die einzelnen Order sind geringer als bei den Banken. Insbesondere dann, wenn der Anleger oft in geringem Umfang investiert, können daher Kosten gespart werden. Gleichwohl sollten Anleger die Angebote verschiedener Online Broker vergleichen und die Konditionen genau prüfen.

Mehr Flexibilität und mehr Auswahl

Wer sich für einen Online Broker entscheidet, kann auf Kursschwankungen schneller reagieren. Die meisten Online Broker bieten mobile Apps an, so dass Transaktionen ortsunabhängig getätigt werden können. Außerdem kann der Anleger am außerbörslichen Handel teilnehmen. Dadurch ist der Aktieninhaber nicht an die Öffnungszeiten der Börse gebunden. Dabei werden die Aktien und Optionsscheine zu einem festgesetzten Preis gehandelt. Diese Preise sind meist ungünstiger als an der Börse. Andererseits ermöglicht der Handel über die Börse keine Preisgarantie. Der Aktienhandel über eine Filialbank ist darüber hinaus meist auf den nationalen Handel begrenzt. Bei einem Online Broker ist es dagegen auch möglich, über ausländische Börsen oder alternativen inländischen Börsen zu handeln.

Weniger persönliche Beratung

Bei den Leistungen eines Online Brokers können Anleger keine persönliche Beratung erwarten. Manche Online Börsenmakler bieten den Anlegern telefonische Beratung an. Oft sind darüber hinaus auf den Webseiten wertvolle Tipps zu Investments sowie Analyse-Tools verfügbar. Im Vergleich zum klassischen Depot bei der Hausbank ist das Beratungsangebot aber geringer. Dies ist die Kehrseite der niedrigeren Kosten. Daher ist der Anleger mehr auf sich gestellt.

Regulierung nicht immer gewährleistet

Online Broker mit Sitz in Deutschland stehen unter Aufsicht der BaFin und nehmen am Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken teil. Dagegen sind Online Broker mit Sitz im Ausland nicht an die deutsche Regulierung gebunden. Daher ist es sinnvoll, sich als Anleger vorab zu erkundigen, ob die Einlagen gesichert sind.

Fazit: Ob Online Broker eine sinnvolle Option sind, hängt von den Erfahrungen des Anlegers ab. Wer sich mit Anlageprodukten auskennt und daher keine persönliche Beratung braucht, findet in den Angeboten der Online Börsenmakler eine günstige Alternative zum klassischen Depot. Wer dagegen über keine oder wenig Erfahrungen mit Aktien verfügt und demzufolge einen höheren Beratungsbedarf hat, sollte sich zunächst besser für das Depot bei einer Filialbank entscheiden.