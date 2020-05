Einfluss auf die deutsche Wirtschaft

Die Coronakrise hat dafür gesorgt, dass die Weltwirtschaft beinahe zum Erliegen gekommen ist — auch die deutsche Wirtschaft leidet darunter, obwohl es dieser deutlich besser ergeht als es in anderen Ländern der Fall ist.

Die Börse erholt sich so langsam wieder, auch wenn sich einige Firmen noch immer nicht auf normalen Kursniveau bewegen. Jetzt wird eine zweite Welle an Infektionen befürchtet, denn die Lockerungen haben für eine entsprechende Erholung am Markt gesorgt. Hierdurch sind Anleger noch sehr zögerlich.

Der Immobilienmarkt leidet direkt hierunter nicht, allerdings sorgen viele indirekte Faktoren dafür, dass es zu einer Art stillstand gekommen ist. Nicht selten fehlt Baumaterial, wodurch Bauabschnitte nicht fertiggestellt werden können und so verzögert sich entsprechend auch die Vermietung.

Immobilienmakler haben zudem das Problem, dass gewöhnliche Besichtigungen kaum noch möglich sind. Insbesondere in Städten wie Hannover werden vor allem Massenbesichtigungen durchgeführt , da es zeitlich anders nicht möglich ist. Während Corona wird auf Online-Besichtigungen zurückgegriffen.

Darlehen werden womöglich günstiger denn je

Der Ausnahmezustand hat auch einen Effekt auf Baudarlehen, denn womöglich müssen Personen, welche sich eine Immobilie kaufen möchten, den Kredit nicht in voller Höhe zurückzahlen. Dies ist einem negativen Darlehnszins geschuldet, denn innerhalb der aktuellen Krise nimmt kaum noch jemand einen Kredit auf. Dies funktioniert alleine schon nicht, weil sich viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit befinden.

Durch die Kurzarbeit kommt es entsprechend auch zu einer Verunsicherung in großen Teilen der Bevölkerung, denn kaum einer weiß, ob demnächst vielleicht eine vorübergehende Gehaltskürzung ansteht oder sogar eine Entlassung (zum Beispiel durch eine Firmenpleite).

Wie sieht es aktuell am Markt aus?

Aufgrund der aktuellen Verunsicherung ist die Stimmung am Markt getrübt, hieran ändern auch negative Darlehensverträge kaum etwas. Experten gehen davon aus, dass sich aber wohl während und nach der Krise etwas ändern wird. Der Immobilienboom war vor der Krise beinahe ungebrochen, aber jetzt könnte der Boom zum Erliegen kommen.

Dies liegt vor allem daran, dass ein Rückgang an Kundenanfragen zu beobachten war. Es ist aber noch nicht sicher, ob dies vielleicht den Ausgangsbeschränkungen geschuldet war oder tatsächlich der finanziellen Lage. Deutschland wird aber interessanter für ausländische Investoren — insbesondere aus China. Hier dürfte ein Anstieg noch zu vernehmen sein.

Doch wie sich die Krise noch auswirkt ist unklar, hierzu fehlen entsprechende Vergleichswerte und kaum einer kann sagen, wann ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Sonst hätte der Markt eine entsprechende Grundlage, wodurch es auch zu einer entsprechenden Beruhigung am Markt kommen könnte.