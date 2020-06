Voraussetzungen und Tipps für einen Schnellkredit

Trotz dieser Umstände gibt es Hoffnung auf Besserung, da die Lockerungen und das Konjunkturpaket unsere Wirtschaft wieder ankurbeln werden. Wie sich die Gesundheitssituation entwickelt, ist hingegen eine ganz andere Frage. Diesbezüglich sollten wir uns besser an die Meinung der Virologen halten. Bleibt dennoch weiterhin die Frage, wie sich finanzielle Probleme am besten angehen lassen. Im Grunde ist ein Schnellkredit oft die beste Lösung. Schauen wir uns also an, was ein solcher voraussetzt und was Sie sonst noch über die Beantragung wissen sollten.

Bonität ist nur selten ein Hindernis

Tatsächlich ist die Bonität oft keine Voraussetzungen beziehungsweise Hürde, um einen Schnellkredit zu beantragen. Es gibt einige Anbieter, die kurzfristige Kredite ermöglichen und bei denen eine negative SCHUFA-Auskunft unproblematisch ist. Eine entsprechende Option wäre die Webseite www.vexcash.com, über die Sie Minikredite mit Expressoption beantragen können. Sollte das vor 15.00 Uhr passieren, wird der Kredit noch am selben Tag an die Bank zur Auszahlung übermittelt. Sie können also davon ausgehen, dass das Geld binnen weniger Tage auf dem Konto ist.

Voraussetzungen sind leicht zu erfüllen

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Ratenkredit, bei dem Sie in der Regel einige Voraussetzungen erfüllen müssen, sind die Bedingungen für einen Schnellkredit, sofern es sich um einen Kleinkredit handelt, verhältnismäßig leicht zu erfüllen. Neben einem Mindestalter von 18 Jahren benötigen Sie ein deutsches Bankkonto und einen deutschen Wohnsitz. Das sollte bei den meisten Antragstellern ohnehin gegeben sein. Bedenken Sie jedoch, dass schnelle Kleinkredite auf eine schnelle Rückzahlung ausgelegt sind. Im Normalfall haben Sie also maximal drei Monate Zeit, um Ihre Schulden zu begleichen.

Notwendigkeit sollte immer überprüft werden

Gerade in Krisenzeiten zeigen sich viele Banken kulant, wenn es um die schnelle Bewilligung von Minikrediten geht. In einer finanziell kritischen Situation, kann das eine Menge ausmachen. Allerdings sollte Ihnen bewusst sein, dass ein entsprechender Kredit zwar einige Vorteile mit sich bringt, aber selbsterklärend nicht frei von Zinsen ist. Sie müssen am Ende der Laufzeit also einen höheren Betrag zurückgezahlt haben. Ob das in Raten oder am Stück erfolgt, hängt dabei von dem jeweiligen Kreditinstitut ab. In jedem Fall sollten Sie die Notwendigkeit eines Kredits immer prüfen. Ein Schnellkredit ist zwar schnell über die Bühne gebracht und bringt nicht einmal einen negativen SCHUFA-Eintrag mit sich, dennoch sollte er nur beantragt werden, wenn es wirklich notwendig ist. Das ist ist generell bei allen Arten von Krediten der Fall. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um bei Bedarf schnell an Geld zu kommen. Sie sollten jedoch nie grundlos Schulden machen.