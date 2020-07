MwSt. Senkung: Was muss ich bei der Steuer beachten?

Konkrete Änderungen im Zuge der steuerlichen Maßnahmen

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Bürger in Angst um die eigene Gesundheit versetzt. Aufgrund der Ausgangssperre sind die erbrachten Käufe und in Anspruch genommenen Dienstleistungen stark rückläufig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung bestimmte Änderungen bei den steuerlichen Maßnahmen erlassen. Dazu gehört die Senkung des Mehrwertsteuersatzes, welche allerdings nur befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gültig ist. Dabei wird der Standardsatz von 19 Prozent auf 16 Prozent sowie der ermäßigte Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt. Diese Mehrwertsteuersenkungen können sich auf die Preise im Einzelhandel in Form von Preisnachlässen auswirken.

Diese Faktoren müssen Unternehmen berücksichtigen

Aufgrund der befristeten Senkung müssen sich Unternehmen so schnell wie möglich diesbezüglich umstellen. Zu den erforderlichen Anpassungen gehören die geänderten Steuersätze auf den Rechnungen und das Implementieren von neuen Steuerkennzeichen. Darüber hinaus sind entsprechende Einstellungen in den jeweiligen Abrechnungssystemen vorzunehmen. Bei den Verkaufspreisen beginnt eine Berechnung stets bei den Brutto-Preisen vor der Steuersenkung. Bei Lieferungen aller Art ist der genaue Zeitpunkt ausschlaggebend, an dem der Empfänger eine komplette Verfügungsmacht über den Lieferumfang erhält. Dazu ist bei Dienst- und Werkleistungen das Datum entscheidend, an dem die Leistungen in Gänze erbracht werden. Wer als Selbstständiger tätig ist, muss ebenfalls die Anpassungen bei der Umsatzsteuer im Zuge der erstellten Rechnungen vornehmen. Dazu gehören aber nicht die Kleinunternehmen, welche von der Umsatzsteuer befreit sind. Um bei der Abführung der Umsatzsteuer und beim anstehenden Jahresabschluss trotz der Änderungen den Überblick zu behalten, bieten sich passende online Tools an, um die eigenen Finanzdaten korrekt an das Finanzamt zu übergeben.

Die Folgen der Senkung für Konsumenten

Allerdings stehen Unternehmen nicht in der Pflicht, den Nachlass an ihre Kunden weiterzugeben. Vielmehr steht es ihnen frei, die bisherigen Preise beizubehalten und dadurch die erzielte Gewinnspanne deutlich zu erhöhen. Deswegen ziehen vor allem die Anbieter einen finanziellen Nutzen aus den Steuersenkungen. Konsumenten können nur bei Verträgen und Rechnungen mit einer separat ausgewiesenen Mehrwertsteuer kontrollieren, inwieweit das jeweilige Unternehmen die verfügte Senkung weitergibt. Auf keinen Fall dürfen Kunden die erhaltenen Rechnungen in Eigenregie pauschal reduzieren, unter Bezugnahme auf den geänderten Mehrwertsteuersatz. Jedoch möchten viele Dienstleister, angesichts des rückläufigen Kaufverhaltens , die Bevölkerung durch gesenkte Preise zum verstärkten Kaufen animieren.

Mehrwertsteuersenkung im Rahmen der Energieversorgung

Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes ist nicht nur im Supermarkt valide, sondern auch bei den Rechnungen für Gas, Strom und Wasser. Deshalb ist direkt zum 01.07.2020 der aktuelle Zählerstand zu notieren oder besser noch zu fotografieren, da die Anbieter diesen natürlich nicht kennen. Derart sind die wichtigsten Angaben zur Hand und die nächsten Abrechnungen lassen sich besser kontrollieren. Da bei Abwasser und Müllabfuhr keine Mehrwertsteuer fällig wird, sind in diesem Zusammenhang auch keine Änderungen zu erwarten.