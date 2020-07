Erfolgreich investieren: Tipps und Anregungen

Warum überhaupt investieren?

Derzeit ist es keine gute Idee, das Geld einfach bei der Bank zu lagern und abzuwarten, was passiert. Stattdessen sollte das Geld für seinen Besitzer arbeiten. Ob das in Form von Aktien, von ETFs oder von Immobilien am besten funktioniert, hängt vom Einzelfall ab. Sicher ist nur eines: Wer sein Geld geschickt investiert, der darf sich an einem stetigen Wachstum freuen. So kann der Inflation entgegengewirkt werden und für das Alter oder für unvorhersehbare Situationen vorgesorgt werden. Verantwortungsvolle Menschen überlassen nichts dem Zufall, sondern nehmen die Sache in die Hand.

Aufbau von Vermögen auf lange Sicht auslegen

Wichtig ist, dass der langfristige Vermögensaufbau im Fokus aller Bemühungen steht. Natürlich lässt sich auch in kurzer Zeit zum Beispiel Geld an der Börse verdienen, doch wer weniger Risiko wünscht, der denkt eher in der Dimension Jahre statt Tage oder Wochen. Auf www.deltavalue.de erfahren Interessierte mehr über Möglichkeiten, um langfristig ein passives Einkommen zu generieren und das eigene Vermögen für sich arbeiten zu lassen.

In Immobilien investieren

Wer ein Eigenheim kauft, der investiert in die eigene Zukunft. Zwar bringt das Haus oder eine Eigentumswohnung kein Geld im klassischen Sinne ein, doch der Wert der Immobilie kann steigen. Wird das Objekt Jahre später verkauft, dürfen sich schlaue Verkäufer über satte Gewinne freuen. Soll die Immobilie hingegen auf lange Sicht selbst bewohnt werden, sparen Käufer die Miete ein und investieren stattdessen lieber in die Tilgung des Kredits für das eigene Heim. Später kann die nächste Generation in das Eigentum einziehen oder das Objekt verkaufen. Wichtig ist nur, dass es sich um eine Immobilie handelt, die langfristig den Wert erhält. Deshalb ist es sinnvoll, einen Gutachter mit zur Besichtigung zu nehmen.

Hier spielen nicht nur der Zustand der Immobilie sowie die Ausstattung eine tragende Rolle, sondern auch die Lage sowie die direkte Nachbarschaft. Die Immobilie zu vermieten, bietet sich ebenfalls an, wenn ein passives Einkommen erwirtschaftet werden soll. Kann man sich den Kaufpreis nicht sofort leisten, sollte die Miete höher sein als die monatliche Tilgungsrate. Unter dem Strich bleibt in dem Fall ein Überschuss übrig.

An der Börse Geld investieren

Private Investoren können Anteile an großen Unternehmen in Form von Aktien erwerben. Sinn der Sache ist natürlich der, dass die Aktien zu einem günstigen Kurs gekauft werden und später zu einem deutlich höheren Preis wieder verkauft werden. Diese Rechnung geht nur dann auf, wenn Investoren Glück und Wissen sowie eine sinnvolle Strategie mitbringen. Wer sich das nicht zutraut, kann auch einen Fachmann beauftragen, der das Depot verwaltet und im Sinne des Anlegers wirtschaftet.

Alternativ dazu können Privatmenschen in sogenannten ETFs investieren. Diese Fonds werden an der Börse gehandelt und passiv verwaltet. Um hier auf lange Sicht Gewinne zu erwirtschaften, müssen private Anleger kein besonderes Wissen mitbringen. Stattdessen reicht es, wenn monatlich eine gewisse Summe eingezahlt wird, die sich im besten Fall mit den Jahren laufend vergrößert. Die Rendite ist eher moderat, dafür aber sicherer als das direkte Investieren in einzelne Wertpapiere. Ein gewisses Risiko ist bei der Investition in Aktien allerdings immer gegeben.