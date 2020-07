Medizin und BWL: Wie kann man diese beiden Studiengänge nach dem Abschluss beruflich vereinen?

Zwei Abschlüsse - ein Beruf

Es gibt Studenten, die sich für den Abschluss von zwei Studiengängen entscheiden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oftmals fällt während des Studiums auf, dass die gewählte Richtung doch nicht passend ist. Die Praxiserfahrungen besagen, dass der Beruf auf Dauer keinen Spaß machen könnte. Vielleicht hat sich die Neigung in der Anfangsphase des Studiums geändert. Einige suchen nach ihrem ersten Studienabschluss neue Herausforderungen. Planen Sie, die Studiengänge Medizin und BWL miteinander zu verbinden, ergeben sich interessante Berufsaussichten. Ist eine Karriere in der Medizin nicht der richtige Weg, kann eine

Personalberatung im Gesundheitswesen hilfreich sein. Lassen Sie sich die Möglichkeiten aufzeigen, die Sie haben, wenn Sie nach dem Medizinstudium noch einen Abschluss in BWL erwerben. Sie erwerben nach dem Medizinischen auch Kenntnisse in der Wirtschaft. Auf dem Arbeitsmarkt haben Sie beste Chancen, wenn Sie beide Abschlüsse miteinander vereinen.

Medizin als Wirtschaftsunternehmen

Moderne Krankenhäuser arbeiten in Deutschland als Wirtschaftsunternehmen . Dies steht häufig in der Kritik, da die Behandlung und Pflege der Patienten verdienstorientiert erfolgt. Krankenhäuser sind wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen gezwungen, ihre Gewinne zu optimieren. In diesem Zusammenhang gibt es immer wieder Beschwerden von Patienten oder Angehörigen. Wenn Sie Studiengänge in Medizin und BWL abgeschlossen haben, können Sie in einem Krankenhaus nicht nur als Arzt, sondern auch in einem betriebswirtschaftlichen Bereich arbeiten. Die Kombination der Studiengänge ist mit Vorteilen verbunden:

* Als Arzt können Sie die Notwendigkeit und Dauer einer Behandlung sehr gut einschätzen

* Sie haben einen optimalen Einblick in das Gesundheitssystem

* Sie sind in der Lage, den Patienten und ihren Angehörigen Fakten sowohl aus ärztlicher als auch aus finanzieller Sicht zu erklären

* Sie sind aufgrund Ihrer beiden Studiengänge für einen gehobenen Posten innerhalb der Krankenhausleitung qualifiziert

* Wenn es die Notwendigkeit ergibt, können Sie in beiden Bereichen arbeiten

Sollten Sie planen, sich als Arzt niederzulassen, können Sie die Buchhaltung selbst übernehmen und brauchen keine Fachkraft einzustellen.

Die Zukunft im Auge haben

Natürlich erfordern zwei anspruchsvolle Studiengänge wie die Medizin in Kombination mit Betriebswirtschaftslehre einiges an Zeit. An vielen deutschen Schulen ist es jedoch möglich, sein Abitur im Alter von 18 Jahren abzulegen. So erlaubt es Ihnen der zeitliche Aspekt in jedem Fall, dass Sie sich zwei Studiengängen widmen.

Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitsmöglichkeiten in der Zukunft noch flexibler und vielfältiger sind. Eine gute Ausbildung öffnet viele Türen. Wenn Sie beruflich viel erreichen möchten, ist der Abschluss in zwei Studiengängen eine sehr gute Grundlage für Ihren beruflichen Erfolg.