Das sind die absoluten Vorteile der Riester-Rente

Können heutige Arbeitnehmer später überhaupt noch von ihrer Pension leben? Wie viel beträgt die staatliche Pension denn nun wirklich? Viele beantworten sich diese Frage mit einer deprimierenden Aussage, die darauf hinausläuft, dass der Ruhestand wohl um einiges karger ausfallen wird, als erhofft. Deshalb informieren sich immer mehr Menschen über alternative Vorsorge-Modelle. Eine beliebte Form der Vorsorge ist die Riester-Rente . Wir haben Ihnen die größten Vorteile herausgesucht.

Doppelter Vorteil

Personen die einen Teil ihres Geldes in die Riester-Rente investieren profitieren doppelt. Einerseits werden die monatlich eingezahlten Beträge gesammelt, und zusätzlich zu dem eigens investierten Geld kommt sogar noch eine staatliche Förderung hinzu. Die staatliche Förderung funktioniert dabei über zwei Wege. Einerseits gibt es auf das „Riester-Konto“ eine extra Zulage, die von Faktoren, wie der Anzahl der Kinder abhängt. Um die Zulage zu erhalten müssen Sie mindestens 4% Ihres monatlichen Einkommens auf das „Konto“ einzahlen. Je nach Höhe der Einzahlung übernimmt dann der Staat dann einen Teil davon, der etwa 25%- 90% beträgt. Außerdem profitieren Sie von einigen weiteren Steuervorteilen .

Lebenslange Sicherheit

Ein weiterer Vorteil dieser privaten Anlageform ist die Sicherheit, dass Sie immer dasselbe Geld von Ihrer Riester-Rente ausgezahlt bekommen. Die Rente darf nicht mehr sinken und ist immer mindestens so hoch wie anfangs vertraglich vereinbart.

Absicherung auch in schweren Zeiten

Sollten Sie einmal in eine kniffelige, finanzielle Situation geraten, die Sie in die unangenehme Lage bringt, dass Sie gepfändet werden müssen oder sich insolvent melden, ist Ihre Riester-Rente davor geschützt. Vorausgesetzt Sie haben regelmäßig eine Förderung beantragt. Das heißt, dass das Guthaben, das Sie bereits eingezahlt haben, nicht gepfändet werden kann. Außerdem müssen Sie bei Anmeldung einer Insolvenz Ihre Riester-Rente nicht als Vermögen angeben. Das alles gibt Ihnen noch mehr Sicherheit und hilft Ihnen beim Aufbau eines krisensicheren Kapitals.

Bonus für besonders junge Sparer

Wenn Sie den Vertrag zu Ihrer Riester-Rente vor dem 25. Lebensjahr abschließen erhalten Sie einen Berufseinsteiger-Bonus. Diesen einmaligen Bonus in der Höhe von 200 Euro bekommen Sie also als kleines Extra Taschengeld, welches dann mit in Ihren Vertrag integriert wird.

Beitragsgarantie

Ein weiterer großer Vorteil gegenüber vielen anderer Anlageformen ist die Garantie, dass Ihnen kein Cent vom eingezahlten Geld verloren gehen kann. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Ihre Auszahlung im Rentenalter mindestens wieder in der Höhe Ihrer Einzahlungen sein muss. Sie bekommen also mindestens Ihr angespartes Geld wieder.

Freibetrag bei Sozialleistungen

Sollten Sie im Alter auf Sozialleistungen angewiesen sein, wird Ihnen eine noch relativ neue Regelung zugutekommen. Ihnen steht nämlich ein Freibetrag von bis zu 100 Euro zu. Das heißt, dass die Rente bei der Berechnung der Leistungen bis zu einem Betrag von 100 Euro nicht miteingerechnet wird. Das wiederum bedeutet, dass Sie zusätzlich zu den staatlichen Leistungen ein kleines Taschengeld bekommen.

Einfache Vergleichsmöglichkeiten

Die Riester-Rente ist als eine der bekanntesten privaten Rentenversicherungen sehr leicht erklärt. Im Internet finden sich zahlreiche, ausführliche Anbieter für diese Form der Vorsorge. Da es sehr einfach ist sich selbst über diese Anlageform zu informieren, sind Sie nicht von der Meinung eines Beraters abhängig. Sie können ein wenig Ihr eigener Experte sein und im Internet viel über verschiedene Anbieter herausfinden. Hier können Vergleichsplattformen eine erste Anlaufstelle und eine große Hilfe sein. Spuckt Ihnen die Plattform erste Vorschläge aus, können Sie sich mithilfe dieser Ergebnisse noch einmal selbst informieren. Oder Sie nutzen gleich die vorgeschlagenen Angebote und setzen sich mit einem Experten in direkten Kontakt.

Die Riester Rente ist durch ihre Popularität bereits sehr einfach verfügbar, nämlich für jeden Menschen zugänglich. Dadurch dass das Rentenmodell staatlich gefördert wird und es äußerst strenge Vorschriften gibt, können Sie sich bei einem guten Anbieter sicher sein in kein Fettnäpfchen zu treten und auf jeden Fall Ihr zukünftiges Einkommen auszubessern. Informationen sind im Internet zu genüge verfügbar. Die intensive Recherche und Auseinandersetzung für sich, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen, ist eine langwierige notwendige Herausforderung, derer Sie sich unbedingt stellen sollten. Für Sie und Ihre zukünftigen Entscheidungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg!